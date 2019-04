Se practicó en la provincia el segundo aborto no punible a una menor violada

Hace una semana, el caso de la nena de 11 años que, tras descomponerse en la escuela, descubrieron que se había quedado embarazada porque su padrastro la violó, conmocionó al país. La menor, oriunda del Médano de Oro confesó a sus maestras el infierno que había vivido en su casa. Este miércoles a las 8, en el Hospital Rawson, le practicaron un aborto no punible, por un pedido que la Asesoría de Menores desde donde se invocó el cumplimiento de la ley. Se trata de la segunda intervención de este tipo que se realiza en la provincia y que sienta un precedente. Sobre todo porque todavía en San Juan, como en otros puntos del país, no se aplica el protocolo para abortos no punibles. En ambos casos, el aborto se realizó por intervención de la Justicia.

Ni bien la niña confesó en la escuela la situación a la que era sometida por su padrastro, la Justicia lo mandó a apresar. La madre, también está detenida por encubrimiento.

Tras practicarse el aborto, las asesoras de Menores, Patricia Sirera y Laura Romarión, informaron que la nena estaba bien. La intervención se hizo en el mes 19 de gestación.

El caso anterior se dio el 27 de agosto de 2018 y tuvo algunos puntos diferentes. La víctima fue una menor de 14 años con un retraso madurativo que fue violada. La denuncia la hizo una vecina y trascendió que fueron los papás quienes acudieron a la Justicia para pedir el aborto. El caso tuvo mucha resonancia social y hasta hubo un matrimonio de un médico y una abogada que tienen una causa en la Justicia por intentar entorpecer el procedimiento médico.

En el caso de la nena del Médano de Oro, la Justicia actuó rápidamente, sobre todo por el riesgo que podía correr durante la intervención la menor, ya que su embarazo era de 19 semanas. Además, las asesoras de Menores contaron que fue la misma víctima la que pidió no continuar con el embarazo. Dijeron además que la niña estaba tranquila y contenida por una psicóloga.

Desde la Dirección de Niñez dijeron que empezarán a evaluar el entorno familiar la víctima y su hermanita de 5 años, que por el momento se encuentran bajo la tutela del Estado.