¿Se retira? Contundente mensaje de Tony Ferguson, tras su sexta derrota al hilo en UFC

Luego de caer sometido con Bobby Green en el UFC 291, Tony Ferguson emitió un comunicado. En sus redes sociales, el experimentado y reconocido luchador de Artes Marciales Mixtas, que tiene miles de fanáticos en todo el mundo, dejó en claro lo que puede venir para él. Teniendo en cuenta que sumó su sexta derrota consecutiva en la compañía, muchos creen que debería dar un paso al costado.

En su cuenta de Instagram, Ferguson comentó: "Entré en el Centro Delta para mostrarle al mundo que estaba de vuelta en el buen camino. La preparación para esta pelea fue excepcional y fue uno de los mejores campamentos que he tenido. Cuando comenzó la pelea, estaba en el Xone, fluyendo y sintiéndome confiado. Bobby sabía la dirección de la pelea y creo que sabía lo que estaba haciendo cuando me pinchó el ojo".

"Tiene una gran historia de movimientos como este. Afectó significativamente mi visión, lo que me dificultaba ver claramente con mis ojos. A pesar de este pinchazo en el ojo, nunca consideré detener la pelea. Aunque el doc también quería. A lo largo de mi carrera, siempre he superado los desafíos y nunca me he rendido. Esta vez no fue diferente", sostuvo luego Tony.

Conclusión de Tony Ferguson

Por otro lado, el excampeón interino de los Peso Ligero de UFC también resaltó: "Desafortunadamente en los deportes, contratiempos como este son parte del viaje. Si bien no usaré el pinchazo en el ojo como excusa para el resultado, sé con certeza que tengo más para dar. En el futuro, planeo trabajar en estrecha colaboración con Dana, Hunter y todo mi equipo para evaluar qué sigue".

"Me gustaría tomarme un momento para agradecer a mi esposa, mi familia y mis fans. Su apoyo significa mucho para mí y es lo que me impulsa a seguir adelante y luchar por la grandeza. Gracias a todos por estar a mi lado en los altibajos de este deporte que amo. Cita para el ojo mañana, algo de recuperación y regreso después. Los amo a todos- Campeón -CSO", cerró Tony Ferguson.