¿Se retira? El mensaje de Marc Márquez que hace ruido en MotoGP

Marc Márquez no tiene asegurado su futuro y, de hecho, deja mucha incertidumbre para los fanáticos. El piloto español de MotoGP dialogó en las últimas horas con Marca y no se guardó nada, aunque no tuvo la certeza de lo que puede venir para él. Sin lugar a dudas, no atraviesa un gran momento desde hace tiempo, con lesiones, caídas y negativas que parecen no darle respiro.

Al comienzo de sus dichos, Márquez indicó: "India ha sido un fin de semana muy positivo para todo el equipo y era muy importante para todos. Por mi parte, fue un fin de semana muy sólido. Estaba intentando seguir a los de Ducati para luchar por el podio. Aquí tenemos algunas curvas 'stop and go'. A lo mejor no es como India, pero igual es mejor que Barcelona y otros. No hay expectativas, veremos".

"A nivel mental no tengo ninguna duda acerca de mí mismo, de qué es lo mejor para esta situación y estamos trabajando. No sólo aquí, también en las últimas carreras, para lograr mejorar el proyecto y conseguir los mejores resultados posibles lo más pronto posible. El objetivo es siempre el mismo: encontrar el camino y la mejor solución para mejorar el proyecto", aportó Marc.

Más palabras de Marc Márquez

Por otro lado, el español dijo: "Todo el mundo dice lo que tiene que decirte para convencerte. A lo mejor ya estoy convencido. Es cierto que nunca he dicho: 'Izquierda o derecha'. Sólo he dicho que quiero encontrar la mejor solución y quiero lo mejor para el proyecto. Ahí es donde estamos trabajando en conjunto porque nuestra relación con Honda no es piloto-fábrica y fábrica-piloto. Es una relación de muchos años. Ellos me han dado muchas cosas; yo les he dado muchas otras y es una relación muy especial".

"Al final, 22 carreras son muchas. Nos pagan por ello, pero son 44 carreras. Hay 44 salidas. El Sprint es una carrera. Si miras el índice de lesiones son muchas. La mayoría son al principio de las dos carreras. Es donde más riesgos asumimos. Con el nuevo formato, asumimos más riesgos. Sí, si estás en el 'top 5' tu mentalidad es distinta. Pero nunca me he rendido, aunque luchara por el 'top 10'. Hay que esperar", sentenció Marc Márquez.