Homero Pettinato, reconocido comediante y multifacético artista, se prepara para presentar su espectáculo “Lo doy todo” este próximo sábado 18, en el Cine Teatro Municipal de San Juan, a partir de las 21:30. Los tickets están a la venta en https://www.entradaweb.com.ar/evento/54d134ac/step/1 o en boleterías del Teatro.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el comediante confesó que está realmente emocionado y satisfecho con el resultado de su espectáculo. "El show está buenísimo, ¿que querés que te diga? Hay veces que uno se siente que no es sano decir que está rebueno lo que estás haciendo, pero me pasa eso. Yo estoy recontento con todo lo que se está dando", afirmó Homero.

Publicidad

Con sinceridad y alegría, Homero contó que este espectáculo es diferente a todo lo que ha hecho antes. Combina partes musicales, personajes y stand up, pero con un toque más pretencioso y cargado de elementos técnicos como luces, instrumentos, humo y pantallas. En su unipersonal, busca ofrecer una experiencia completa y acompañar su humor con elementos visuales y sonoros que enriquezcan la experiencia del espectador.

“La gente cuando sale me dice mucho algo que no suena tan lindo, pero que es un halago, que es ‘me fui con dolor en la cara’. Es real, me lo dicen todo el tiempo, ‘me voy con dolor en la cara’ y es como que es un poco feo, porque yo no quiero que te duela la cara, la verdad. Yo no quería que te duela la cara, yo quería que la pases bien, pero la gente se ríe mucho realmente y se van como con dolores de la mueca de la risa, es muy loco”, aseguró.