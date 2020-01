Se reúne la mesa de Juntos por el Cambio para definir una estrategia común en el Congreso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá hoy con el objetivo de definir una estrategia política de cara a los primeros meses del año, para tener un posicionamiento común en el ámbito legislativo.



La reunión será a las 15.30 en la sede que el gobierno de la Ciudad tiene en Bolívar 1 y participarán el ex gobernador de Mendoza y presidente nacional de la UCR, Alfredo Cornejo; la presidenta del PRO a partir del próximo 10 de febrero, Patricia Bullrich; y Maximiliano Ferraro, por la Coalición Cívica.



También estarán en el encuentro los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



Los jefes de bloques de diputados, Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (PRO), junto al senador nacional Luis Naidenoff (UCR) completan la mesa, mientras que el senador Humberto Schiavoni (PRO) esta vez no será de la partida porque aún no regresó de sus vacaciones.



Por el lado de la CC, además de Ferraro, son parte de la Mesa Nacional del Frente el diputado nacional Juan Manuel López y la diputada provincial Maricel Etchecoin.



Sin embargo, ayer, desde la Coalición Cívica indicaron a Télam que la concurrencia de sus referentes a la cita no estaba aún asegurada.