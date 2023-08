¿Se va de nuevo? Fernando Alonso sorprendió a los fanáticos de la Fórmula 1

Hace veinte años, Fernando Alonso daba sus primeros pasos en el mundo de la Fórmula 1. No obstante, en 2018, habiendo ya obtenido dos campeonatos mundiales, el hábil piloto asturiano optó por tomar un respiro en su andar en esta categoría. Durante los dos años que se mantuvo alejado del escenario del Gran Circo, no permaneció inactivo. Conquistó el Campeonato Mundial de Resistencia en conjunto con Toyota, se alzó con la victoria en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans en dos ocasiones y sumó las 24 Horas de Daytona a su distinguido historial.

Además, persiguió el desafío de la 'Triple Corona' al participar en las 500 Millas de Indianápolis y se adentró en un terreno completamente nuevo al enfrentar el Dakar. A través de su incursión en diversas categorías, Alonso ha discernido la auténtica esencia del automovilismo: "Me di cuenta de que la Fórmula 1 es una categoría ficticia. La verdadera esencia del automovilismo se encuentra en Le Mans, Indy o el Dakar". El piloto sostiene que aunque la Máxima puede estar envuelta en un aura de glamour, también reside en un mundo que es "en gran parte egoísta".

Publicidad

"Me gustaría lograr un tercer campeonato mundial, pero no es mi máxima prioridad. Estoy disfrutando del proceso con Aston Martin para convertirme en un contendiente al título en el futuro. Me encanta el tiempo que comparto con el equipo y cómo estamos creciendo en diversas áreas. No obstante, hay un 99% de posibilidades de que vuelva a intentar el Dakar", agregó el piloto asturiano en el podcast High Performance.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más palabras de Fernando Alonso

Por otra parte, Fernando dijo: "No es que el tercer campeonato mundial sea menos importante, pero alcanzar el Dakar en algún momento es una meta fundamental para mí. Tal vez requiera de 8 a 10 años de intentos antes de que la suerte sonría y pueda luchar por la victoria. Ganar en Fórmula 1, resistencia y el Dakar sería una realización sumamente especial tanto como piloto como persona. Estos desafíos están en la cúspide de mi lista en este momento".

"El fracaso es necesario en la vida. En el deporte, en un 90% o 99% de las veces, no se logra el éxito. Es relativamente sencillo si alcanzas la victoria, ya que justifica todos los esfuerzos realizados durante años. Creo que no lograr tus metas y enfrentar la desilusión es esencial para el crecimiento personal de cualquier individuo. Debes tener ese nivel de confianza y disciplina para diferenciar entre la decepción y la lección que se puede extraer", concluyó Fernando Alonso.