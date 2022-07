¿Se va del PSG? El posible nuevo destino de Lionel Messi

Pocas horas atrás, el nombre deLionel Messiocupó la tapa de los diarios más importantes del mundo. El astro rosarino aparece en el radar de otro gigante de Europa, por lo que rápidamente el rumor pasó a ser noticia. Y es que, luego de ser abucheado por su transparente temporada en el PSG, el capitán de la Selección Argentina no vería con malos ojos cambiar de aire nuevamente en un futuro no muy lejano.

No es una novedad que Messi está del todo cómodo en el París Saint-Germain, por lo que no suena descabellado tampoco verlo con otra camiseta pronto. En su primer año en la Ligue 1, el argentino disputó 34 partidos, aportando 11 goles y 15 asistencias. Claro, esos números no están ni cerca de lo que supo hacer en el de España. Ni el futbolista ni su familia están contentos, sin acomodarse del todo en Francia.

Incluso, una información que se viralizó en las últimas horas por los dichos del periodista Eduardo Inda suena como bomba. El mismo afirmó que la Pulga estuvo en contacto con el actual técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, analizando las variables reales para un posible regreso al Camp Nou. De esa manera, aseguran que el estratega se mostró bastante dispuesto a abrirle las puertas del equipo, pero todo quedaría en manos del presidente Joan Laporta.

"Messi tiene buena relación con Xavi, lo ganaron todo juntos. Messi está incómodo en París y en los primeros meses ha estado en un hotel y la familia no se aclimata. Llamó Leo Messi a Xavi y le preguntó por alguna posibilidad de volver. Xavi le dijo que por él encantado, pero que tenía que hablar con Laporta y sería Laporta el que le llamaría. A día de hoy esa llamada de Laporta no se ha producido. Ahora en París el líder es Mbappé", fue lo que indicó el director de OK Diario, en El Chiringuito de Jugones.

¿Messi y Cristiano juntos?

Además, como si eso fuera poco, en estas horas también se dio a conocer que Joan Laporta tiene en mente contratar a Cristiano Ronaldo para la delantera del FC Barcelona. Siendo así, si logran concretar la llegada del luso, podría ser compañero de Lionel Messi en el cuadro azulgrana en un futuro que parecería no tan lejano. Por esto, los fanáticos del elenco catalán están como niño con juguetes nuevos.