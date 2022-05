¡Se viene la revancha! Hora, TV y cartelera de Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2

Este sábado 14 de mayo, Brian Castaño y Jermell Charlo volverán a chocar entre sí, en una revancha más que esperada. En el cuadrilátero del Dignity Health Sports Park de California, por los cuatro títulos de la categoría Superwélter, el argentino buscará terminar con el estadounidense para quedar en la historia grande. Entendiendo que debió triunfar en la primera, pero el fallo fue distinto a lo que se vio, ahora va por el nocaut.

Cabe resaltar que la mencionada revancha entre el boxeador argentino y el pugilista norteamericano debía llevarse a cabo el pasado 19 de marzo, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. No obstante, Boxi tuvo una inesperada lesión en los bíceps, lo que lo terminó obligando a no poder presentarse y así la posterior postergación del cruce. De inmediato buscaron una nueva fecha y finalmente todo será este sábado.

En la primera batalla que se vieron las caras Brian Castaño y Jermell Charlo, la que fue el 17 de julio de 2021, todo culminó con un empate por un fallo dividido de los jueces. Siendo así, el argentino defendió la corona de la OMB y el norteamericano se quedó con los cetros del CMB, la AMB y la FIB. Las tarjetas finales fueron 114-114 (Tim Cheatham), 114-113 (Steve Weisfeld) a favor del Boxi y 117-111 (Nelson Vázquez) para el campeón estadounidense, siendo esta la carta más polémica de todas.

Cartelera

Brian Castaño vs. Jermell Charlo - Por el título Superwélter OMB de Castaño y los cinturones CMB, AMB y FIB de Charlo.

Jaron Ennis vs. Custio Clayton - Peso Wélter.

Kevin González vs. Emanuel Rivera Nieves - Peso Supergallo.

Marlon Tapales vs. José Estrella - Peso Supergallo.

Horario aproximado de Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2

Argentina: 23:30 horas.

Brasil: 23:30 horas.

Uruguay: 23:30 horas.

Bolivia: 22:30 horas.

Chile: 22:30 horas.

Paraguay: 22:30 horas.

Venezuela: 22:30 horas.

Colombia: 21:30 horas.

Ecuador: 21:30 horas.

México: 21:30 horas.

Panamá: 21:30 horas.

Perú: 21:30 horas.

Estados Unidos: 19:30 horas PT y 22:30 horas ET.

España: 04:30 horas (domingo 15 de mayo).

Transmisión

TyC Sports y TyC Sports Play: Argentina.

ESPN: Latinoamérica (incluye Argentina).

Star+: Latinoamérica (incluye Argentina).

Showtime: Estados Unidos.