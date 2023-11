Se viene una guerra: la amenaza de Mike Perry a Eddie Álvarez antes de pelear a puños limpios

Mike Perry se prepara para la guerra, especialmente desde que se centró en una carrera de tiempo completo en el boxeo a puño limpio. Sin embargo, esa no es la batalla que quiere con el excampeón de UFC, Eddie Álvarez. El título de “Rey de la Violencia” estará en juego en el BKFC 56 de este sábado en Salt Lake City. Por eso, "Platinum" dialogó con MMA Fighting y no se guardó nada.

"He estado pensando en ello; por un lado, me pregunto ¿cómo cree este pequeño que va a tener una oportunidad allí conmigo? Pero nunca importa. Creo que si Dios pone a alguien frente a mí, debes tener cuidado. Ellos también tienen una oportunidad. Voy a buscar ser perfecto allí y tocarlo, lastimarlo bien con cada golpe que le dé. Voy a hacer que valga la pena. Voy a dejar claro cómo voy a perseguirlo", partió comentando Perry.

Publicidad

Por otro lado, Mike agregó: "Estoy diciendo que quiero que esto sea todo para él. Quiero ser con quien pelee el último. Quiero terminar con él y mostrarle la puerta. Eso significa que realmente tengo que ir tras él y tengo que ponerle dolor y hacer que lo sienta. Quiero dejarlo inconsciente frente a la multitud y darle a la gente el espectáculo que quieren ver. Es una buena ventaja porque ha sido campeón en tres organizaciones diferentes, pero siento que es un segundo descuidado para mí".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Contundencia de Perry

"Porque Conor McGregor ya se lo hizo. Sólo tengo que repetirlo. Tengo que hacerle lo mismo. Voy a presionarlo, darle un puñetazo en la cara y derribarlo. No sé cuántas veces se va a levantar. Ya veremos. Es sólo que los hechos son hechos. Soy mucho más pegador que él. Soy mucho más luchador que él. No tiene muchos puntos de vista técnicos que pueda utilizar para ganar terreno en esta pelea. Puede intentar correr. Puede intentar esconderse", sostuvo el expeleador de UFC.

Para sentenciar, Mike Perry añadió: "Puede intentar mantener la guardia alta y tratar de hacerme golpear sus puntos duros como su frente o sus codos, pero la cuestión es que no voy a dejar de golpearlo. Si esos son los lugares que me está dando, los superaré. Lo derribaré y planeo desmantelar a Eddie Álvarez. Quiero que parezca fácil. Quiero lucir perfecta ahí dentro. Cuando le ponga este poder, veremos si su cabeza me rompe las manos. Creo que soy mejor golpeando con los nudillos desnudos que en mi primera pelea, así que creo que aprieto mi puño bien y fuerte y cuando lo empujo por su cara, es simplemente simple".