Seba Ramírez: “El gol me va a dar la confianza que necesito para desplegar mi juego”

Se formó en El Porvenir, debutó en Primera en Huracán, pero su lugar en una cancha lo encontró en San Martín. Sebastián Ramírez, con apenas 21 años, y una proyección tan ascendente como cuando toma la pelota y encara por el sector izquierdo, tuvo su mejor partido el domingo en el triunfo ante Ferro por 1-0. Y no sólo por anotar el gol, el primero de su carrera, sino porque con el pasar de los partidos se afianzó en el equipo para tornarse pieza clave en este dulce momento de San Martín que lo tiene en zona de clasificación en la Primera Nacional.

“Fue un triunfo muy importante porque sabíamos que si ganábamos nos poníamos en zona de reducido”, contó Ramírez sobre el valor que tuvo la victoria ante el Verde de Caballito, la séptima de diez presentaciones de local, que marca el crecimiento del equipo.

Ramírez no largó siendo titular esta temporada, fue alternando en una posición, la de volante izquierdo, en la que el entrenador Raúl Antuña fue mutando de acuerdo al rival de turno. Ahí jugó Jeremías Rodríguez Puch, Sebastián González, Pablo Ruíz, y el propio Ramírez, hasta que en el volante surgido en El Porvenir encontró el carrilero ideal para desplegar su juego y que va de la mano con la racha actual de 5 fechas sin derrotas y cada vez más arriba en las posiciones.

El domingo pasado debutó en la red, tras cerrar una jugada colectiva cuyo desenlace fue con Matías Giménez abriendo la pelota por derecha para el remate de Tomás Fernández, que tras tocar en el arquero, dio en el palo y que entrando en soledad por el segundo palo lo encontró a Seba Ramírez para llenarse la boca de gol, el primero en sus registros.

“Es difícil que te quede la pelota ahí, pero tuve la suerte que me quedó. Raúl (Antuña) siempre me pide que llegue al segundo palo y por suerte me quedó y la pude empujar”, recordó el volante, quien agregó que “era un partido que había que ganarlo y ayudar al equipo con un gol es muy importante para mí y el grupo, porque el gol me va a dar la confianza que necesito para desplegar mi juego”.

Ramírez tomó protagonismo con Antuña y no duda en declarar que “Raúl me dio continuidad y la confianza que necesitaba. De a poco me estoy sintiendo mejor en lo físico y en lo futbolístico. Y ahora a seguir por este camino que se viene un partido difícil de visitante (Mitre en Santiago del Estero el próximo sábado)”.

Sobre su presente, subrayó que es el mejor desde que llegó a San Juan. “Me estoy sintiendo cada vez más cómodo, al principio me faltando físico y ya lo estoy superando, lo mismo que con el rodaje que ahora al tener más continuidad me permite desplegar mejor mi propuesta de juego”, contó el volante cedido por Huracán, quien tiene contrato con San Martín hasta diciembre de este año, a préstamo sin cargo y sin opción y que a su desequilibrio en ataque le aportó marca y un ida y vuelta permanente para colaborar en la recuperación de la pelota y transformarse en un jugador clave para el contundente presente de San Martín.