Secretos para lograr un pollo al horno dorado y perfecto

Claudia "Gunda" Fontán, reconocida actriz y experta en cocina, presentó una versión renovada del pollo al horno, un clásico de las mesas argentinas que, según sus propias palabras, "¡quedó una gloria!". La propuesta destaca por utilizar guarniciones distintas a las habituales y un método que garantiza un resultado dorado y jugoso empleando una única fuente.

Para esta preparación se requiere un pollo de granja, 100 gramos de manteca, tres cucharadas de pimentón dulce, tres choclos, tres cebollas, una cabeza de ajo, tres tomates perita, dos limones, sal y pimienta. El primer paso consiste en abrir el pollo como para ponerlo en la parrilla, técnica que permite una cocción más rápida. Al colocarlo sobre una cama de vegetales, estos transfieren sabor y evitan que la carne salga seca.

Publicidad

La disposición en la asadera honda incluye los granos de choclo, la cabeza de ajo con la parte superior cortada, los limones en mitades, y los tomates y cebollas en cuartos. El pollo se ubica encima con la piel hacia arriba. El secreto del dorado reside en derretir la manteca, mezclarla con el pimentón fuera del fuego y bañar el ave con esta preparación antes de llevarla al horno a 180°C por aproximadamente 45 minutos.

Una vez que el pollo está cocido, se debe retirar de la fuente mientras los vegetales regresan al calor para que el líquido se reduzca y se concentren los sabores. Finalmente, el plato se sirve trozado, acompañado por la salsa de manteca y choclo, los vegetales asados y el jugo caliente de los limones horneados.