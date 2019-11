Secuestran 9 toneladas de marihuana que eran transportadas en un camión en Misiones

Más de nueve toneladas de marihuana prensada fueron secuestradas cuando eran transportadas en un camión en cercanías de la localidad misionera de Gobernador Roca, durante un operativo de inteligencia realizado por personal de Gendarmería Nacional, en el que quedó detenido un sospechoso.



Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación aseguraron a Télam que este cargamento se suma a otro de más de dos toneladas incautadas ayer también en la provincia de Misiones y destacaron que, ambos secuestros, equivalen a más de 34 millones de dosis.



Además, las estadísticas oficiales señalan que la cartera de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich lleva secuestrados entre enero y septiembre de este año en todo el país una cantidad récord de más de 350.000 kilos de marihuana, la cifra más alta desde el comienzo de la actual gestión en diciembre del 2015.



El último procedimiento fue realizado por personal del Escuadrón 11 de Gendarmería Nacional (GNA) a raíz de una investigación que comenzó meses atrás, cuando se estableció que una banda tenía planeado ingresar al país un cargamento de marihuana desde Paraguay en un camión especialmente acondicionado para el traslado.



Según los voceros, durante algunos trabajos de vigilancia los gendarmes encontraron el vehículo, que había sido escondido en una chacra ubicada en los alrededores de la mencionada localidad de la provincia de Misiones.



Con ese dato, la fuerza analizó las distintas rutas que los sospechosos podrían utilizar para salir y en qué dirección, y desplegaron tareas encubiertas de vigilancia de movimientos o de carga durante unas dos semanas.



Al cabo de ese tiempo, al menos dos sospechosos encargados de realizar la operación abordaron el camión y, luego de tomar la ruta provincial 6, ingresaron a la ruta nacional 14, donde embistieron el puesto de control que había sido montado por GNA.



Cuando el conductor del vehículo notó que más adelante sobre la ruta había más gendarmes, dobló con el camión hacia una zanja al costado del camino, y escapó corriendo junto a su cómplice.



En ese momento, los gendarmes comenzaron a perseguirlos por la zona y tras unos minutos lograron aprehender a uno de ellos, agregaron las fuentes.



En tanto, durante la inspección del vehículo se hallaron cerca de 500 paquetes de distintos tamaños que contenían en total más de 9.000 kilos de marihuana prensada, que fueron incautados y puestos a disposición de la Justicia Federal.



“Trabajamos para erradicar al narcotráfico. Esto no es marketing, son millones de dosis que no llegan a destino, una cantidad muy importante de gente que deja de consumir droga”, aseguró la ministra Bullrich en mensajes publicados en las redes sociales.



Según el ministerio de Seguridad, la cantidad de marihuana incautada entre enero y septiembre de este año en todo el país por las fuerzas de seguridad federales fue la más alta de la actual gestión, con un récord de más de 350.941,79 kilos.



La estadística oficial indica que en todo el 2018, la cantidad de marihuana secuestrada fue de 184.791 kilos, mientras que en 2017 fue de 132,589 kilos y en 2016 fue de 122.296 kilos.



La funcionaria nacional publicó hoy en su cuenta personal de Twitter que tras el último operativo realizado en la provincia de Misiones se alcanzaron "810 toneladas incautadas en la gestión".



"Son 2.454 millones de dosis que no llegaron a destino, millones de personas más seguras, $51.000 millones que le sacamos al narcotráfico", agregó Bullrich en la red social.