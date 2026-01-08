La Brigada de Investigaciones Norte realizó un operativo en Chimbas y detuvo a tres hombres. Secuestró estupefacientes durante el procedimiento.

Fuentes policiales expusieron que todo sucedió sobre las 21.30, cuando personal policial realizaba tareas investigativas sobre el Lateral Este de la Ruta Nacional 40. En ese contexto, los efectivos observaron un vehículo Chevrolet Corsa blanco con tres ocupantes a bordo que presentaban una actitud sospechosa.

Publicidad

Al aproximarse para identificarlos, uno de los acompañantes arrojó una bolsa de color blanco por la ventanilla del auto. Tras su inspección, se constató que contenía envoltorios con sustancia blanca, que luego fueron sometidos a prueba y arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso aproximado de 370 gramos. Además, en el interior de la bolsa se halló una balanza digital y 10 gramos de marihuana.

Los tres ocupantes del vehículo fueron aprehendidos y vinculados a una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.738, con intervención del Juzgado Federal correspondiente. Asimismo, se procedió al secuestro de los teléfonos celulares de los detenidos para su análisis.