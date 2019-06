Segundo puesto de Tobías Martínez para coronar un gran fin de semana

Tobías Martínez finalizó la 4ª fecha de la Fórmula 2.0 Renault que se disputó en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, completando la segunda final con un gran segundo puesto y una suma importante de puntos que coronó una gran fin de semana, ya que llegó 6º en el campeonato y con los puntos recolectados se va de Rosario en el 3º lugar, recuperando parte del terreno que perdió en la primera fecha en Alta Gracia donde no pudo sumar.

El piloto #7 del Litoral Group largaba desde el 3º lugar y ya en la vuelta 2 da cuenta de Isidoro Vezzaro que rompe su tropa en el salto de un pianito. Desde el 2º lugar comienza a darle alcance a Mateo Polakovich, autor de la pole y quien se había escapado en la punta. En la vuelta 4 ya lo tiene a tiro y en la giro siguiente le pone el auto a la par en la curva 2, sin embargo el sanjuanino no encontró el hueco y se mantuvo por detrás del líder de la carrera, esperando su momento, que llegaría en la vuelta 10.

El auto del piloto de Colonia Caroya se detuvo en una curva y Tobías pega el volantazo a la derecha para esquivarlo. Logra pasar al primer puesto, pero el sobrepaso trajo consecuencias, ya que le pega con el spoiler a la goma trasera de Polacovich, quedando el bigote izquierdo averiado y limitando las chances de velocidad del sanjuanino, que en la vuelta siguiente se ve sobrepasado por Esteban Fernandéz, mientras que Polakovich, que quedaba tercero, también intentó superar a Tobías, pero este le cerró todos los pasos y con algún roce incluido, le dejó en claro que el segundo escalón en el podio sería solo para él. Banderazo a cuadros y tercer podio consecutivo para el festejo de Tobías y del Litoral Group.

“Una victoria y un segundo lugar nos sirve de mucho. Veníamos para ganar, pero bueno, son cosas de las carreras, nos faltó suerte. A Mateo (Polakovich) se le para el auto y no me dio tiempo de esquivarlo. Por dos centímetros no lo toco, pero bueno, con la trompa rota el objetivo era terminar entre los mejores 5, asi que mas que conforme con el segundo puesto que pudimos defender, ya que quedamos terceros en el campeonato a dos puntos del segundo”comentó Tobías luego de finalizar la carrera. “Quiero agradecer al Litoral Group y al Gobierno de San Juan”, finalizó diciendo el sanjuanino que llega a la próxima fecha del 30 de Junio en Paraná en el tercer lugar del campeonato.

