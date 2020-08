Seguridad descartó que se coloquen fajas en las ventanillas de camiones que ingresen a San Juan

Luego de la viralización de una publicación en Facebook en la que un transportista muestra en un video que le colocan fajas en las ventanillas del camión, desde Seguridad desmintieron la situación.

En las imágenes se ve cómo ponen las fajas en la ventana del vehículo, pero el conductor nunca comentó que estaba en San Juan. No obstante, desde una página nacional aseguraron que esta situación había ocurrido en esta provincia. “Otro camionero preso en su camión, ni el vidrio de la puerta pueden bajar”, decía la publicación.

Tras conocer lo sucedido, Abel Hernández, subsecretario de Seguridad, dijo a DIARIO HUARPE que “las fajas se colocan en la puerta nada más, son para agilizarles a ellos el circuito laboral para que no tengan que venir al Bicentenario a estar esperando el resultado”.

Aunque, este medio pudo averiguar que ese hecho ocurrió en la provincia, pero las fajas no las colocó el personal de Gobierno, sino que lo hicieron desde una empresa privada cuyo nombre es CEFAS. Se trata de una cantera que está ubicada en la localidad de Los Berros, en Sarmiento.

Faja que coloca el personal de una empresa de seguridad privada en Los Berros. Foto: Facebook.

En cuanto al procedimiento que aplica Gobierno con todos los camioneros que son de otras provincias y llegan con una carga a San Juan, consiste en poner fajas en las puertas. Esto lo hacen en los controles de ingreso que son El Encón, Bermejo y San Carlos. En ese momento se utiliza un sistema electrónico que se maneja a través de tablets y en el que queda registrada la fecha y la hora de ingreso.

Faja que coloca el Gobierno de San Juan. Foto: Flagrancia.

Luego, se debe informar el lugar en el que se va a hacer la descarga para la cual tienen 24 horas. Si no salen de la provincia en ese lapso, el sistema activa una alarma y avisa a los efectivos que controlan.

Durante este día en el que pueden permanecer en San Juan, no se debe romper la faja para salir del camión. En caso de querer ir al baño, deben avisar al 911 para que les envíen un móvil policial que certifique el rompimiento de la cinta con ese fin. Si lo que quieren es realizar compras, ya sea de comida, agua o gaseosas para el viaje, no pueden bajar del rodado porque “al no ser testeados, no pueden tener vínculos con la gente”, explicó Hernández.

El subsecretario de Seguridad recomendó que en el caso de que deseen hacer alguna compra los conductores se paren en la ruta donde haya negocios, toquen bocina y que les pasen la comida a través de la ventanilla.

“El que rompe la faja lo hace de caprichoso. Hay gente buena trabajando, pero hay otros que son de terror, no se puede poner a todos en la misma bolsa”, comentó sobre los transportistas.

Cinco test rápidos positivos

El subsecretario de Seguridad confirmó que en la jornada del lunes hubo cinco test rápidos de transportistas que dieron positivo. Los detectaron en los controles de ingreso a San Juan y si bien, informó que son de otras provincias, no especificaron de cuáles.

Todos son mayores de 30 años. Fueron escoltados por personal policial hasta hoteles donde cumplirán el aislamiento hasta que se conozcan los resultados de los hisopados que les realizaron.

Estrategia para no romper la faja de seguridad

Un camionero ingresó a San Juan en la jornada del lunes por el control de San Carlos donde no se le realizó testeo por presentar uno hecho el pasado viernes. Debido a eso, le colocaron una faja de seguridad en las puertas para que el conductor no descendiera del vehículo, pero para no romper la cinta, salió por la ventanilla. Lo hizo con el fin de comprar una gaseosa y galletas.

Un llamado al 911 alertó sobre el accionar del hombre que fue identificado como Hugo Carlos Alberto Picón que ahora será juzgado por Flagrancia por la infracción de los artículos 205 y 239 del Código Penal.