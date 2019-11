Seis cantantes ponen su voz a los temas menos explorados de Spinetta

Las intérpretes Natalia Pellegrinet, Romina Vayone, Marina Fages, Nadia Larcher, María Ezquiaga y Florencia Ruiz abordarán una serie de canciones poco exploradas de Luis Alberto Spinetta en la nueva edición de “Canciones con Ruido de Magia”, espectáculo propuesto por el músico Juan Carlos “Mono” Fontana, que se presentará este viernes en una sala del barrio porteño de San Telmo.



Se trata de una iniciativa que el tecladista y arreglador, que desde 1983 en adelante trabajó en distintas etapas con Spinetta, lleva adelante con la “bendición” del recordado músico, según confió en diálogo con Télam, aunque explicó que se trata más “de una reunión de amigos para cantar canciones que nos gustan que de un tributo o una celebración”.



“Tocamos música de Luis así como si un grupo de amigos se juntara a tocar y eligiera un repertorio que a todos les gusta, como por ejemplo de Los Beatles, por decir algo. Puede ser en una plaza, en un bar. Lo importante es el espíritu. En este caso, por primera vez se da de hacerlo en un lugar más grande”, detalló en referencia a la reunión del próximo viernes a las 21 en el Espacio Xirgu Untref (Chacabuco 875).



Y recordó: “Una vez le dije a Luis que quería hacer esto de tocar muchas canciones que él no solía hacer en vivo. Al principio me dijo '¿te parece?', porque no le gustaban mucho estas cosas, pero cuando le expliqué bien cuáles eran las intenciones, terminó aceptando”.



Además de Fontana, la banda estará integrada por otros tres músicos que también fueron parte de bandas de Spinetta, como el caso del tecladista Claudio Cardone, el bajista Matías Mendez y el baterista Sergio Verdinelli; a los que se suman la tecladista y corista Flor Iribarne, y los guitarristas Ezequiel Cantero y Bruno Marchetti.



Al respecto, el director musical del espectáculo celebró el hecho de mezclar a artistas que trabajaron al lado del gran protagonista de la noche con “gente nueva”; a la vez que resaltó el valor agregado que el timbre femenino de las voces le aportan a esta música.



“A las cantantes las elegí porque vienen de palos distintos. Yo pienso en el timbre de la voz como una textura. Así que elegí la lista de temas y, en base a eso, elegí luego a las cantantes. Fijate que, en este caso, muchas veces las letras son más importantes que la música; así que era importante este punto”, remarcó.



Entre las canciones que sonarán, habrá algunos casi incunables como “Frazada de cactus”, registrada en el disco en vivo “Exactas”; “Ven vení”, el tema que abre el álbum “Los ojos”; “Penumbra”, compuesta para la ópera inconclusa de Almendra y grabada recién en 1993, en “Fuego gris”; “Tengo un mono”, del recordado trabajo a dúo junto a Fito Páez; y “Organismo en el aire”, de “Téster de violencia”.



Télam: Teniendo en cuenta que usted ha sido partícipe de muchos de los arreglos originales de esos temas, ¿habrá algún tipo de modificación o serán interpretados tal cual?



Mono Fontana: Trato de cuidar que todos toquemos los arreglos como fueron grabados. Estamos todo el tiempo pensando a lo que Luis le gustaba y que no. Es como si cada uno de nosotros tuviera a un Luis interno incorporado, como si nos dijera “eso sí, eso no”. Aunque sé que muchas cosas no le gustaría que toquemos porque es un repertorio de todas las épocas y él iba siempre hacia adelante. Pero no son los temas habituales que se hacen en los distintos tributos porque pongo más el ojo en aquellos aspectos legítimos de él que lo hacen diferente.



T: ¿Qué lo impulsa a realizar este tipo de conciertos?



MF: Cuando algo es bueno, hay que mostrarlo, para el que lo conoce, para que lo descubran quienes no lo conocen. La obra de él con el tiempo se va a valorar más. Eso ya está pasando pero yo miro más adelante todavía. Por ejemplo, estuve tocando en Japón, y en un local en el que entré a comprar, el vendedor tenía puesta una remera con la imagen de la tapa del disco “Estrelicia”. Eso quiere decir que cuando algo es bueno y a vos te interesa algo, te llega. No importa donde estés ni la época.



T: ¿Siente que hay una especie de reconocimiento tardío a la obra de Spinetta?



MF: Muchos de los grandes artistas no son comprendidos en su tiempo, como Thelonious Monk, John Coltrane o Salvador Dalí, por nombrar a algunos. Me imagino cuando Gaudí construía esos edificios que alguno le diría: “¿Cómo lo vas a hacer así? Los edificios son cuadrados”. Luis vivía en su tiempo pero estaba con las nuevas formas de hacer música, dibujaba autos que parecían del futuro y muchos de esos modelos se parecen a los que hoy ves en las calles. Con la música también, hay artistas actuales que usan sonidos que él ya usaba en los '80. Era como si pudiera ver el futuro.