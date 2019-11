Semifinal de la Copa Argentina fue presentada oficialmente en La Rioja

El anuncio oficial de la semifinal de la Copa Argentina fue realizado hoy por el Gobierno de La Rioja con vistas al partido que se jugará el 14 de noviembre próximo a las 17 en el estadio provincial “Carlos Augusto Mercado Luna” de la capital provincial.



Luego de una reunión con el gobernador de la Provincia, Sergio Casas, el director de la Copa Argentina, Alex Ganly, expuso los detalles de la presentación del evento junto al presidente de la Liga Riojana de Fútbol, Gabriel Godoy, al coordinador de Relaciones Públicas, Guillermo Cóppola, y al secretario de Deportes riojano, Yamil Menem.



Casas en reunión previa con la comitiva expresó que “es un orgullo que la Copa pueda disputarse aquí. Es fundamental que La Rioja cuente hoy con un estadio en condiciones para albergar esta semifinal”.



“Es brindar oportunidades a los riojanos para que puedan disfrutar en su tierra de un espectáculo deportivo de esta magnitud”, apuntó.



Finalmente le pidió a sus funcionarios que “dispongan lo necesario para garantizar la seguridad y que los riojanos vivan una fiesta, que todos puedan disfrutarlo. Es bueno trabajar en el concepto del federalismo desde todos los ámbitos, y un torneo como este significa ello”.



Menem a su vez agradeció el respaldo del gobernador Casas para hacer el importante evento, exponiendo las condiciones del estadio riojano para recibir eventos de este tipo y de nivel internacional, a la vez que elogió el trabajo del presidente de la Liga Riojana de Fútbol al decir que “fue quien vino trabajando para que esto se concrete durante casi 2 años”.



"Vamos a dar apoyo logístico en el partido de la Copa Argentina junto a las otras áreas de gobierno, sobre todo con la Policía de la Provincia, ya que es quien deber asegurar la seguridad a este espectáculo deportivo que hace mucho tiempo estamos esperando”, le indicó el funcionario a Télam.



"Estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido el evento. Nos están tratando muy bien y estamos trabajando muy cómodos. Estamos agradecidos de cómo nos abrieron las puertas y de cómo han trabajado para esto. Están cumpliendo en tiempo y forma con todos los plazos”, dijo Ganly.



Por último adelantó que la Provincia seguirá teniendo continuidad como sede de la Copa Argentina al decir que “las conversaciones están avanzadas para los próximos 2 años. Tendremos Copa Argentina en La Rioja por 2 años, no nos gusta hacer un evento e irnos”.



El gerente de la Copa Argentina, Matías Calcagno, quien también integró la comitiva que arribó a La Rioja destacó que “el duelo entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús es un partido de gran nivel técnico”.



“Hay mucho trabajo para que esto funcione, vendrán muchos hinchas de ambos equipos para el duelo, de Santiago del Estero habrá un éxodo, porque están haciendo historia, vendrán cerca de 10 mil personas. De Lanús 3 mil. Estamos trabajando en todos los detalles”, resaltó.



“La idea es sostener a La Rioja en eventos de primer nivel. La organización será igual a la de cualquier partido de Superliga, y la Provincia está a la altura de las circunstancias. Están trabajando en un nivel muy alto, nosotros creemos en los riojanos más de lo que creen ustedes mismos. Tienen que convencerse de la capacidad que tienen”, confió finalmente Calgagno.



Guillermo Cóppola, otro integrante de la comisión de la Copa Argentina dijo que “es una preocupación constante para la organización el estado del campo de juego. Me llamó la atención lo prolijo que está el estadio”.



“A través del tiempo ha mejorado este certamen porque es un torneo de la familia. Esto nos lleva a seguir trabajando para que el año que viene tengamos más partidos, nuestro objetivo es que los grandes jueguen en cada una de las Provincias", explicó.



Por último Cóppola, al hablar de Diego Maradona, recordó el día que junto a éste y sus hermanos llegaron a La Rioja hace varios años atrás a filmar una publicidad para una firma de Japón en el Parque Nacional Talampaya, por invitación del ex presidente, Carlos Menem.



Finalmente explicaron que las entradas para el partido entre Lanús-Central Córdoba de Santiago del Estero pueden comprarse a partir del próximo lunes a las 15 horas a través de internet en el sitio https://www.copaargentina.org/es/news/8916_Venta-de-entradas-para-Central-Cordoba-SdE-Lanús.html.