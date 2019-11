Seminario latinoamericano condenó las políticas neoliberales y convocó a transformar la realidad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Jorge Kalinger, aseguró hoy que "la Argentina y sus trabajadores sufrieron durante cuatro años muchos certeros ataques", por lo que se pronunció por "la necesidad de revertir las políticas neoliberales para transformar de forma urgente la realidad", en el marco de un seminario continental.



Kalinger inauguró hoy el seminario “Resistencia de los trabajadores en tiempos neoliberales: Educación, geopolítica y trabajo”, en el que participaron referentes del continente, el excanciller Jorge Taiana y el líder de los gráficos (FGB), Héctor Amichetti.



El encuentro fue organizado y convocado por la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura (Flatec) en la sede nacional del Sadop, en Teniente General Juan Domingo Perón al 2.600 de la ciudad de Buenos Aires.



El seminario se realizó para conmemorar los 40 años de vida de la Flatec, y los participantes analizaron la realidad de Bolivia, Chile, Ecuador y Haití, entre otros países.



Kalinger inauguró la jornada en el contexto del panel "El bloque neoliberal pretende acaparar poder”, ocasión en la cual afirmó que "se impone revertir en la región esas políticas a partir de dos opciones: la resistencia y la participación", indicó un documento.



El secretario nacional de Comunicación y Prensa del Sadop, con 70 mil afiliados en todo el país, Gerardo Alzamora, informó que el titular del gremio realzó "la necesidad de resistir esa ideología dominante y participar de manera activa para modificar el rumbo".



Héctor Amichetti, titular de la Federación Gráfica Bonaerense, sostuvo que "es clave la integración latinoamericana porque no es posible crecer solos sino en unidad", y aseguró que no obstante "las dictaduras sufridas no pudieron desaparecer a los trabajadores".



Mario Morant, referente histórico del Sadop y uno de los fundadores de la Flatec, rechazó "el golpe de Estado en Bolivia" y reivindicó "el Estado plurinacional de derecho", en tanto la secretaria Gremial del sindicato docente, Marina Jaureguiberry, puntualizó que "es preciso denunciar de forma pública el atropello que sufre el pueblo del altiplano" y convocó a enfrentar "la micro-política neoliberal que define bienes de consumo y al consumidor".



En la primera de dos jornadas del seminario participaron congresales de Argentina, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.