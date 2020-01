Sergio Massa aseguró que el Papa Franscisco "ya está ayudando al gobierno"

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, aseguró hoy que el papa Franscico “ya está ayudando al gobierno”, más allá de la visita que hará el 31 de enero el presidente Alberto Fernández a la Santa Sede.



Massa dijo a radio Mitre que “no es que el Papa solo ayude a Alberto (Fernández), sino que también lo hizo con el anterior gobierno, pero el ex presidente (Mauricio Macri) se manejó con la soberbia del que se las sabe todas”.



“Alberto tiene la humildad de aceptar y pedir ayuda a un líder mundial como Francisco en varios temas internacionales que la Argentina tiene que recorrer, y ese aporte será invalorable”, completó el diputado.



Según Massa, “el marketing (del gobierno de Macri) le ganó a la gestión” y puso como ejemplo el convenio entre Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y el club Boca Juniors “para pasear a periodistas” por el estadio de la Bombonera, por 3,2 millones de pesos por mes, “en lugar de invertir la plata para dar agua y mejorar el servicio cloacas a la gente”.



“Creer que las empresas del Estado propiedad de un gobierno son parte de las cosas que tenemos que desterrar”, señaló el titular de la Cámara baja, y agregó que lo descubierto en AySA “es una conducta que se repitió en el Estado”.



Massa apuntó también contra “los 'okupas' que no renuncian cargos, que fueron CEOs que llegaron de empresas” a distintos organismos como “Ferrocarriles o Correos y están parados esperando la doble indemnización, algo que vetó el gobierno anterior”.



En esa línea, el legislador ilustró que “en PAMI hay 70 de esos, con sueldos importantes, en un instituto que tuvo problemas en el pago de medicamentos y que tiene 19 mil millones de pesos de déficit” y sentenció que esa actitud es “moralmente reprochable”.



Reivindicó, en cambio, la decisión conjunta de la cámara de Diputados y el Senado para que el personal nombrado en cargos políticos ya no pueda quedarse en planta en las Cámaras cuando termina el mandato de quien los designó.



Con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “propusimos que los que lleguen con nosotros se vayan con nosotros, para terminar con las capas geológicas de gente que entra con un político y sigue más allá del mandato”, concluyó Massa.