Serie A: hora y cómo ver el Derby entre Lazio y Roma

El Estadio Olímpico será el epicentro de la pasión italiana este domingo con una nueva edición del Derby della Capitale, el vibrante clásico entre Lazio y Roma, correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A 2025-2026. Este encuentro, que trasciende los tres puntos, se jugará a las 07:30 (ARG/URU/CHI) y 05:30 (COL/PER/ECU) y se podrá seguir en vivo a través del Plan Premium de Disney+.

El contexto de este clásico encuentra a los rivales con presentes dispares. La Lazio de Maurizio Sarri llega con un inicio irregular, sumando solo una victoria en tres partidos y sufriendo una reciente derrota por 2-0 ante Como. El equipo necesita urgentemente una inyección anímica y un triunfo en el derbi se presenta como la oportunidad perfecta para recuperar la regularidad y reinsertarse en la lucha por los puestos de vanguardia.

La Roma busca consolidar su buen inicio sin Dybala

En el lado opuesto, la Roma de Gasperini ha tenido un mejor arranque con dos triunfos y una derrota. El equipo llega con dos victorias consecutivas de 1-0, destacando por su defensa ordenada y su bloque competitivo. A pesar de esto, enfrentará el derbi con una baja sensible: Paulo Dybala no estará disponible por molestias físicas que lo mantendrán fuera por varias semanas.

La atención se centrará en los protagonistas del campo. Por la Lazio, todas las miradas apuntan a Mattia Zaccagni, por su capacidad de desequilibrio, y a Valentín Castellanos como la referencia ofensiva. En la Roma, el ataque recae en Matías Soulé, que atraviesa un buen momento, con el portero Mile Svilar como pieza decisiva en el arco y Gianluca Mancini como garantía en la línea defensiva.

El último antecedente de este enfrentamiento, disputado el 13 de abril de 2025, terminó en un empate 1-1 con goles de Alessio Romagnoli y Matiás Soulé. Más allá de la tabla, este clásico es una lucha por marcar territorio en la capital italiana y ganar el impulso emocional clave para la carrera europea.