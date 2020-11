Servicios de streaming: una guía para ver cuál elegir

La “guerra de plataformas” llegó a Argentina: Netflix, Amazon y Disney + ya pueden ser contratados. En el año en el que el consumos de los servicios de streaming incrementó por el aislamiento,

Según Just Watch, hasta septiembre Netflix lideraba el ranking de usuarios en Argentina con el 30% de población que contrata plataformas, en segundo lugar quedaba Amazon Prime con un 24% y en tercero HBO Go con un 14%, sin embargo esto es pre desembarco de la plataforma del ratón Mickey.

Breve guía para elegir servicio

En argentina, la carga de impositiva para contratar servicios es alcanzada por las normas que rigen sobre las transacciones que se realizan en dólares, en síntesis, contratar servicios de streaming se cuenta como adquirir servicios pagando dólares además del 35% de impuestos adicionales. Esto puede significar que tener todos los servicios sea un gasto considerable. Acá qué ofrecen Netflix, Amazon Prime y Disney + para ver si se adaptan a lo que se busca.

Netflix: El principal fuerte de esta plataforma es el tiempo que lleva funcionando, al ser una de las que inició la industria de las plataformas on demand posee un catálogo abultado con producciones que se adaptan a múltiples paladares visuales. Además en el 2020 apostó a lo grande por la industria de la animación, tanto occidental como oriental. Por último, a principios de año, Netflix desembarcó en Argentina para generar contenidos nacionales siendo Carmel (el documental que narra el caso de María Marta Belsunce) su último trend. Netflix es un servicio versátil, con mucho contenido de animación y un catálago que se renueva constantemente. El punto débil es que en ese afán de dejar contento a todos, una parte de su catálogo carece de calidad.

El precio de un plan estándar, con calidad HD y hasta dos pantallas en simultáneo es de 523$, con impuestos incluidos.

Amazon Prime: Amazon es la experiencia más cercana a la tv tradicional, en su catálogo hay series y novelas de cadenas como Universal. Además apuesta más a contenidos adultos como The Boys, Fleabag o Tales of the Loop. Por otro lado ofrece una suscripción mensual de Twitch una plataforma de streaming pero de video creados por sus usuarios en “tiempo real”. Al pertenecer a Amazon, el servicio funciona como una red que brinda “beneficios” a otros servicios de la firma. Los contras son su interfaz poco intuitiva y con filtros mal agrupados y un catálogo no tan extenso, pero con joyas para ser descubiertas.

El precio por el plan estándar es de $359 con impuestos incluidos.

Disney +: Disney plus ofrece el imperio Disney reunido bajo una plataforma. Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic están bajo el ala del ratón, por lo que el universo de superhéroes de Marvel como los Vengadores o clásicos como Toy Story están disponibles en la plataforma. Como sabe quién es su público, el servicio ofrece entre las múltiples categorías, una que separa por décadas. Además apuesta a los musicales, siendo Hamilton su caballo de batalla.

Disney plus está pensado como una plataforma family friendly, (razón por la cual no están los Simpsons por ahora) brindando el archivo de producción de una de las productoras más grandes e influyentes de occidente.

La suscripción tiene un valor de $385, con impuestos y ofrece la posibilidad de tener hasta cuatro pantallas en simultáneo.