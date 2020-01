Sevilla recibe al Athletic de Bilbao en la Liga Española

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Sevilla, tercero detrás del Barcelona y Real Madrid, será local mañana ante Athletic Bilbao en uno de los dos partidos con los que comenzará la 19na. fecha de la Liga española de fútbol y, de este modo, la actividad en 2020.



El cotejo se jugará desde las 17 (hora argentina) en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, del Sevilla, en tanto que a las 15 lo harán en el estadio José Zorilla el local Real Valladolid ante Leganés.



Barcelona es el puntero con 39 unidades, seguido por el Real Madrid con 37, Sevilla con 34, Atlético Madrid con 32 y Real Sociedad con 31.



Sevilla, que cuenta con los argentinos Lucas Ocampos (ex River), Ever Banega (ex Boca y Newell's) y Franco Vázquez (ex Belgrano), viene de vencer al Mallorca en su último partido de 2019, mientras que el Bilbao está séptimo con 28 unidades.



Real Valladolid tiene 20 puntos y está 14to. en tanto que Leganés, con los argentinos Jonatan Silva (ex Estudiantes y Boca) y Guido Carrillo (ex Estudiantes), está en zona de descenso con sólo 13 unidades, y apenas supera al Espanyol, que tiene 10.



La fecha continuará el sábado con los siguientes:



--Valencia- Eibar (a las 9), Getafe- Real Madrid (12), Atlético Madrid- Levante (14.30) y Espanyol- Barcelona (14.30).



--El domingo jugarán Granada- Mallorca (8), Real Sociedad-Villarreal (10), Alavés- Real Betis (12) y Celta- Osasuna (17).