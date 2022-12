Shakira extraña a Gerard Piqué: la publicación que lo confirmaría

Tras firmar el acuerdo de la separación y la tenencia de los niños, y Gerard Piqué pusieron punto final a su historia. En una cita en la que decidieron no verse las caras, firmaron los papeles necesarios y se marcharon sin cruzarse. Sin embargo, la artista se habría movilizado tras saber que no hay vuelta atrás y compartió un vídeo en sus redes que despertó las dudas respecto a cómo se siente al darse cuenta que el deportista no será más parte de su vida.

Shakira publicó en Instagram un video recordando su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde llevó adelante un show que cautivó a todo el mundo, incluido Gerard Piqué. En aquella competencia nació el amor entre el joven futbolista y la exitosa artista.

Mientras el ex Barcelona disfruta de su nueva historia de amor, Shakira se ha enfocado en los niños y en su profesión. Pero ha confesado que transita un momento oscuro y su publicación ha despertado rumores. Aunque días atrás se la vio muy alegre junto al instructor de surf que compartió tiempo con ella y sus hijos en Cantabria, no se pudo comprobar que Shakira y él hayan iniciado una relación amorosa pero las imágenes hablaron por sí solas.

La captura de Shakira y un posible amor

Luego de presentarse a una audiencia por sus problemas fiscales en España, Shakira viajó a distenderse en la playa junto a Sasha y Milán. Pero también fue vista con otra compañía que alertó hasta a Gerard Piqué.

Las imágenes de la cantante colombiana junto al instructor de surf dieron vuelta el mundo en menos de 24 horas, entre medios y fanáticos que desean que rehaga su vida, las fotos se viralizaron al instante. Pero nada ha podido comprobarse y tan solo se los vio realizando dicha actividad.