Shell y Equinor invierten US$ 355 millones en Vaca Muerta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las petroleras Shell y Equinor adquirieron en sociedad la participación de la hidrocarburífera Schlumberger en el bloque Bandurria Sur de la cuenca de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, por US$ 355 millones, se informó hoy a través de un comunicado.



Schlumberger tenía una participación del 49% en la explotación en Bandurria Sur, un desarrollo no convencional, donde YPF mantiene la participación restante del 51% en la explotación y continuará como operador del bloque.



Asimismo, desde Shell adelantaron que junto con Equinor "han llegado a un acuerdo preliminar con YPF para adquirir juntos un 11% adicional", de la participación de la petrolera nacional en Bandurria Sur.



Al respecto, precisaron que "la finalización de este acuerdo adicional está sujeta a ciertas condiciones después de lo cual Shell y Equinor tendrán cada uno un 30% de participación en Bandurria Sur, mientras que YPF mantendrá el 40% de participación y continuará como operador".



En este marco, el presidente de Shell Argentina, Sean Rooney, sostuvo que "la asociación con Equinor en el bloque Bandurria Sur brinda oportunidades prometedoras de crecimiento en la ventana de líquidos no convencionales".



"Además, pone énfasis en el compromiso continuo de la compañía en desarrollar los recursos energéticos de Argentina y nuestra asociación sólida y continua con YPF en el país", subrayó Rooney.



Por su parte, YPF destacó también a través de un comunicado que con esta operación se “profundiza su relación con las empresas Equinor y Shell al sumarlas como socias”, y se refirió también al acuerdo preliminar para adquirir un 11% de la petrolera nacional en Bandurria Sur.



Al respecto precisó que este acuerdo “está sujeto a varias condiciones, incluida la aprobación de la autoridad regulatoria”.



El presidente de YPF, Guillermo Nielsen, indicó que la petrolera nacional “lidera hoy el desarrollo de los no convencionales en el país”, y destacó que “los resultados obtenidos ubican a la compañía como el socio de elección para las grandes empresas del mundo que quieren venir al país a desarrollar Vaca Muerta”.



Bandurria Sur tiene una superficie de 220 kilómetros cuadrados brutos de petróleo de esquisto, se encuentra en la última etapa del piloto de desarrollo, y es adyacente al bloque Bajada de Añelo operado por Shell.



"La inversión fortalece aún más la posición de Shell en Vaca Muerta y es acorde con la estrategia de upstream (exploración y producción) de la compañía, que busca entregar niveles de producción en crecimiento de manera competitiva", destacó la compañía en un comunicado.



Shell posee además en Vaca Muerta las concesiones de tres áreas: Coirón Amargo Sur Oeste, Cruz de Lorena y Sierras Blancas, donde a fin de año finalizará la construcción de una ampliación que se realiza de la planta de tratamiento de crudo, para pasar de 12.000 barriles por día a la posibilidad de procesar hasta 42.000.



Por su parte, YPF ya cuenta con acuerdos firmados con estas dos compañías internacionales para el desarrollo de otras áreas en Vaca Muerta, como Bajada de Añelo con Shell y Bajo del Toro con Equinor.



Además, con esta compañía, firmó acuerdos para la exploración off-shore y el desarrollo de energías renovables.



Junto a Loma Campana y La Amarga Chica, Bandurria Sur forma parte del núcleo del desarrollo de YPF en el no convencional.



Con todos sus socios, YPF lleva invertidos US$ 9.000 millones aproximadamente en Vaca Muerta.