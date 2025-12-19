Siete meses de prisión para el hombre que abusó de una niña en Navidad

Un brindis festivo se transformó en una pesadilla judicial que concluyó este viernes 19 de diciembre de 2025 en los tribunales de San Juan. Durante la tarde del 25 de diciembre de 2024, en plena reunión familiar, un hombre vulneró la integridad sexual de una pariente menor de edad mediante tocamientos indebidos.

La investigación, encabezada por el fiscal Mariano Juárez Prieto con la asistencia de Natalia Villavicencio, Candela Pérez, Agustina Cerdera y la colaboración de Carolina Calderón, probó que el acusado manoseó las partes íntimas de la niña.

En la audiencia de juicio abreviado, a pesar de que la "parte querellante manifestó su oposición", el juez de garantías Eugenio Barbera "resolvió homologar el acuerdo" entre la Fiscalía y la defensa. El magistrado declaró al imputado "autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple" bajo el artículo 119 del Código Penal.

Debido a que el sujeto ya contaba con una condena previa en suspenso, Barbera dictó la "unificación de la pena" y declaró su "reincidencia", estableciendo una condena de siete meses de prisión efectiva. Finalmente, se dispuso la "prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme" para asegurar el cumplimiento del castigo.