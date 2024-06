La caída en las ventas de los combustibles es una situación preocupante para el sector de estacioneros. En San Juan, el porcentaje de las ventas bajó un 20% en mayo en la comparación interanual, es decir, con el mismo período del 2023. Desde la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia, su presidente Miguel Caruso, explicó que mucho de esta situación está atada con el aumento de los precios que se fueron dando, lo que forzó a los sanjuaninos a cambiar los hábitos con respecto a cuánto cargan de combustible.

“El porcentaje de mayo es una caída del 20% con respecto al año pasado. Siempre realizamos este cálculo interanual. Estamos en números pospandemia, siempre nos medimos de esta forma”, expresó al respecto.

Si bien en el factor interanual se ha presentado una caída del 20%, cabe resaltar que si se realiza una comparación de mes a mes, la venta del combustible aumentó un 5%, puesto que en abril, la caída había sido de un 25%.

“Podemos decir que se ha reactivado un 5%, pero no es un número del todo real porque hay que ver muchos factores. Uno de ellos fue que el día anterior al cierre del mes de mayo, se presentó un aumento en el precio del combustible, la gente cargó y había cobrado, por lo que el último día mes vendimos como si fueran tres días”, manifestó Caruso.

Miguel Caruso, el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible.

Una de las razones por la que la gente ha dejado cargar combustible es netamente económica. La gente busca economizar lo máximo posible y es por ello que Caruso le atribuye un cambio de hábitos. “Cuando hablo de esto hago referencia a que la gente ya no carga por cargar, por tener el tanque lleno, sino que carga lo justo y necesario. Hablando con los clientes, antes se veía mucho esto de que llevaban a los niños al colegio, ahora no tanto. Todas estas cuestiones han provocado un cambio de hábito y, obviamente, que hasta que la economía no se reactive, no vamos a reactivar la venta de combustible”, finalizó.