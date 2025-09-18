El Poder Legislativo de San Juan designó este jueves 18 de septiembre de 2025 a Silvana Lorena Romero Meglioli como nueva jueza de Familia. La funcionaria ocupará el cargo que quedó vacante tras el fallecimiento del magistrado Jorge Almirón.

La elección se realizó con despacho favorable de la Comisión de Justicia y Seguridad, en atención a la terna elevada por el Consejo de la Magistratura. Para este cargo se habían anotado 55 postulantes, de los que quedaron en terna los abogados Ana Martina Dai Pra, Silvana Romero Meglioli y Ricardo Daniel Romero.

Finalmente, la elegida fue Romero Meglioli, quien actualmente se desempeñaba como secretaria en una Defensoría oficial. La nueva magistrada cuenta con amplia experiencia en temas vinculados al fuero de Familia y posee diversas especializaciones en la materia. Se recibió de abogada en la Universidad Nacional de San Juan con medalla de honor.

Romero Meglioli fue propuesta por la diputada de la UCR, Alejandra Leonardo, que tuvo 20 votos afirmativos, 13 en contra y dos abstenciones.