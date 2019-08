Sin autocritica, Macri cargó contra el kirchnerismo y confió en llegar al ballotaje

El triunfo de la dupla Fernández-Fernández sobre el presidente Mauricio Macri generó una debacle económica el día después de las PASO. El dólar saltó por los aires, rozó los $61 y las acciones argentinas en Wall Street cayeron por encima del 40%. Nada bueno pasó luego de los 15 puntos de ventaja que sacó, de cara a las Elecciones Generales de octubre, el Frente de Todos. Pero esto no quedó ahí, ya que la reacción política que 40 millones de argentinos esperaban por parte del presidente nunca llegó. Hubo poca autocritica, casi nula, y un reiterado mensaje de excusas cargando contra el kirchnerismo decoraron un inicio de semana negro.

Del otro lado tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias y la discusión por "Macri no me llamó en todos estos años, no creo que me tenga que llamar ahora" ganó la escena mediática de una jornada donde el “famoso mercado” y la “gobernabilidad” para lo que resta de año marcó el bolsillo de los argentinos.

La incertidumbre marcó la agenda del lunes post elecciones y las consecuencias no tardarán en llegar. La suba del dólar, que alcanzó los $61 y cerró en $57,30, rápidamente se verá reflejada en los precios y la frase de Macri “hoy estamos más pobres que antes de las PASO” lamentablemente no hace más que describir la realidad, una dolorosa realidad.

La conferencia de prensa de Mauricio Macri con su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto, luego de la reunión de gabinete al cierre de los mercados, careció de autocrítica y del anuncio de un paquete de medidas, económicas y políticas, que ponga freno a una caída que parece no haber llegado a su fin. “Nadie puede estar tan mal, que no pueda estar peor” parece ser la frase perfecta para graficar el día después.

"Entendemos que los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada de todo el proceso duro y económico que hemos tenido que recorrer estos tres años y medio. El arranque de la herencia que recibimos que era muy difícil”, dijo Macri y se mostró confiado al agregar “la elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa. Que vamos a revertir esta mala elección de ayer (por el domingo). Una mejor que nos va a llevar a la segunda vuelta en noviembre”.

También cargó contra el kirchnerismo al decir que “los mercados abrieron con la noticia de las PASO, y para ellos fue una mala noticia. Están en duda nuestras políticas, por eso insisto que hoy el kirchnerismo tiene más responsabilidad que antes del domingo. Ellos no despiertan confianza. Esto está dañando a los argentinos”.

En la vereda opositora también hubo reunión, con otras caras y con la expectativa lógica de saber que todo puede quedar cerrado en octubre. Sin la necesidad de ir a ballotage. Es que la diferencia lograda por Alberto y Cristina fue inesperada, sorpresiva. Tanto que ni el más optimista de los peronistas apostaba por lo que pasó.

El contacto con la prensa de Alberto Fernández, tras la reunión con CFK y el círculo más íntimo del kirchnerismo en el Instituto Patria, fue breve pero no por eso menos importante. Sin reparos cargó contra el macrismo, lo culpó por la escalada desmedida del dólar y por la receta que pueda utilizar el gobierno para frenar el aumento de la moneda extranjera. “Lo más peligroso es que sigan haciendo lo que están haciendo, que dilapiden las reservas del Banco Central para sostener artificialmente el dólar", expresó el presidenciable.

A juicio de Fernández, el Gobierno "volvió a mostrar su impericia", al elevar la tasa de interés al 74% y al vender, sin resultados favorables, 100 millones de dólares para contener el valor de la moneda estadounidense. Desmintió además que el Presidente lo hubiese llamado, como dijo Mauricio Macri en conferencia de prensa, y reclamó que el oficialismo se hiciera responsable de tomar medidas para hacer frente a la crisis.

Para cerrar y sobre la gobernabilidad, lo que hoy más preocupa, dijo que "estamos empezando una campaña nuevamente, el Gobierno tiene que gobernar y nosotros somos oposición y vamos a generar una alternativa".

El día después de las PASO fue de terror para la economía argentina, pero lo peor parece no haber llegado. Mientras el oficialismo y la oposición se culpan por la actualidad económica, en el medio, millones de argentinos esperan con ansias por una dirigencia madura que resuelva los problemas de una vez y para siempre.