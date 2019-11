Sin clases, con profesionales en huelga y calles cortadas, se profundizan las protestas en Irak

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

Después de un fin de semana de masivas protestas, especialmente en la capital, Irak empezó hoy la semana con una huelga nacional de docentes, a la que se sumaron los sindicatos de ingenieros, médicos y abogados, y con las principales calles de Bagdad cortadas por manifestantes que siguen reclamando un cambio político y económico.



Manifestantes jóvenes tomaron la experiencia de las protestas de las últimas semanas del vecino Líbano y cortaron las principales calles, avenidas y accesos de la capital con carteles que rezaban "Calle cerrada por orden del pueblo", neumáticos en llamas y alambres de púa.



Para reforzar esta toma de las calles, grupos de manifestantes detenían a los vehículos en las principales arterias de Bagdad y les explicaban que no podían avanzar. No muy lejos de allí, la Policía miraba sin actuar, según informó la cadena qatarí Al Jazeera.



Estos bloqueos forzaron a muchos negocios y hasta oficias gubernamentales a mantener sus persianas bajas y seguir cerradas.



Mientras tanto, las clases en todo el país fueron suspendidas por la huelga docentes y grupos de estudiantes se sumaban a la medida de fuerza con sentadas en sus escuelas.



Tras un intervalo de tres semanas de relativa tranquila, las manifestaciones masivas contra el gobierno comenzaron de nuevo el 25 de octubre y, desde entonces, Bagdad y otras ciudades de Irak están en jaque.



Distintas fuentes sostienen que los muertos ya superan los 250 manifestantes y, solo ayer, la represión policial dejó 120 heridos en la ciudad portuaria de Um Qasr, la principal del país, en la provincia de Basora, en el sur.



El puerto de Um Qasr había estado cerrado desde hacía dos días por las protestas masivas que tomaron las calles de la ciudad.



La Comisión de Derechos Humanos iraquí denunció anoche que las fuerzas de seguridad iraquíes reprimieron con balas de plomo y gases lacrimógenos a lo largo del día.



Los manifestantes exigen un cambio en la clase política que gobierna el país desde la invasión de Estados Unidos en 2003.



Los reclamos incluyen un cambio de gobierno, pero no se agotan allí ya que piden una nueva política económica que reduzca la desigualdad social y genere oportunidades económicas para todos y no solo para la clase política y sus allegados.