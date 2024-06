Sin McGregor, el show continúa: hora, TV y cartelera del UFC 303 de este sábado

El esperado combate entre Conor McGregor y Michael Chandler, anunciado como la pelea estelar de UFC 303, ha sido pospuesto debido a una lesión del irlandés. La incertidumbre sobre el regreso del excampeón al octágono se confirmó cuando se hizo oficial su baja, dejando a los fanáticos de las MMA esperando por otra oportunidad para ver este enfrentamiento. Este sábado 29 de junio, finalmente no estará presente, pero se llevará a cabo un gran evento.

En lugar de McGregor vs. Chandler, la cartelera principal será encabezada por la revancha entre Alex Pereira y Jiri Prochazka por el título de peso semipesado. "Poatán" (10-2, 8 KOs) viene de defender su título con un impresionante nocaut sobre Jamahal Hill en el primer asalto en UFC 300. Este combate marcará su tercera pelea en ocho meses. Su oponente, el checo (30-4-1, 26 KOs), fue noqueado por el brasileño en el segundo asalto en noviembre de 2023 cuando el título estaba vacante debido a la lesión de Hill.

Publicidad

Originalmente, el combate co-estelar iba a ser entre Jamahal Hill y Khalil Rountree Jr. Sin embargo, debido a la retirada de ambos peleadores, Anthony Smith y Carlos Ulberg serán los encargados de ofrecer acción en la división de peso semipesado en la cartelera principal. El nuevo combate coestelar será entre Brian Ortega y Diego Lopes en la categoría de peso pluma, añadiendo otro emocionante enfrentamiento a la noche.

Horarios

Preliminares: 16:00 CDMX | 18:00 ET USA | 19:00 AR | 0:00 ESP (domingo).

Estelares: 20:00 CDMX | 22:00 ET USA | 23:00 AR | 4:00 ESP (domingo).

Pelea principal (horario aproximado): 22:15 CDMX | 0:15 ET USA | 1:15 AR | 6:15 ESP (domingo).

¿Cómo ver el UFC 303?

TV

México: Fox Sports (preliminares), Fox Sports Premium.

Argentina: Fox Sports 2 (preliminares).

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes y Fubo (preliminares).

Streaming

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Argentina: Disney+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+ con PPV.

Publicidad

Cartelera completa

Estelares

Alex Pereira (c) vs. Jiri Prochazka, por el título semipesado de UFC.

Brian Ortega vs. Diego Lopes, peso pluma.

Anthony Smith vs. Roman Dolidze, peso semipesado.

Mayra Bueno Silva vs. Macy Chiasson; peso gallo.

Ian Machado Garry vs. Michael Venom Page; peso wélter.

Preliminares

Joe Pyfer vs. Marc-Andre Barriault; peso mediano.

Cub Swanson vs. Andre Fili; peso pluma.

Charles Jourdain vs. Jean Silva; peso pluma.

Payton Talbott vs. Yanis Ghemmouri; peso gallo.

Michelle Waterson-Gomez vs. Gillian Robertson; peso paja.

Andrei Arlovski vs. Martin Buday; peso pesado.

Rei Tsuruya vs. Carlos Hernández; peso mosca.

Ricky Simón vs. Vinicius Oliveira; peso gallo.