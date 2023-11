Rossi y Villaruel al rojo e Ibarra al verde del semáforo

Una nueva entrega del Semáforo de los Políticos llegó a “Yo Te Invito” por la pantalla de Canal 5 Telesol. A continuación, evaluamos la semana de los dirigentes locales y le damos un color por el trabajo desempeñado.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

VERDE: Mauricio Ibarra / Presidente de OSSE

El martes 31 de octubre asumió la presidencia de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, entre las primeras políticas que definió el funcionario es que la empresa estatal tome el control del agua potable de las uniones vecinales. Con este paso, además de buscar mejorar el servicio de 100.000 sanjuaninos, se busca poder acceder a los fondos del fideicomiso minero. En Jáchal comenzó este proceso de traspaso y los recursos que dejó Gualcamayo se destinarán a mejorar el servicio de agua potable en el departamento.

AMARILLO: Sergio Uñac / Gobernador

Luego de que el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, fuera denunciado penalmente por realizar anuncios en plena veda electoral, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, entregó dos barrios en Albardón, a tan solo 13 días del balotaje. Consultado sobre esta decisión, el primer mandatario dijo que “a la sociedad no se la puede seguir haciendo esperar. A mí me parece que esto no suma ni quita nada, esto es permitir que muchas familias puedan tener la oportunidad de recibir la llave de una casa”. A pesar de esto la ley es clara y prohíbe estas acciones.

ROJO: Agustin Rossi y Victoria Villarruel / Candidatos a vicepresidente

Agustín Rossi y Victoria Villarruel, candidatos a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP) y La Libertad Avanza (LLA) respectivamente, se cruzaron este miércoles en el debate televisivo del programa A dos voces, emitido por el canal Todo Noticias. El actual ministro del Interior sólo se dedicó a diferenciarse del gobierno que actualmente integra y la dirigente de la Libertad Avanza a atacar sobre las acciones que lleva la actual gestión. En definitiva y a poco de las elecciones ninguno brindó propuestas de cómo salir de la crisis que atraviesa el país.