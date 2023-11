Luego de que el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, fuera denunciado penalmente por realizar anuncios en plena veda electoral, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, entregó dos barrios en Albardón, a tan solo 13 días del balotaje.

En este sentido, DIARIO HUARPE consultó al mandatario sobre si, a su entender, estaba incumpliendo con lo dispuesto en la Ley Electoral, a lo que Uñac respondió: “A la sociedad no se la puede seguir haciendo esperar, es sabido lo que vale un alquiler hoy, y por eso es innecesario tener las casas sin habitar por una cuestión electoral. A mí me parece que esto no suma ni quita nada, esto es permitir que muchas familias puedan tener la oportunidad de recibir la llave de una casa digna y puedan salir de un lugar donde están incómodos”.

“Quienes hacemos política estamos supeditados a recibir crítica, y lo que hay que tener es la tranquilidad de hacer las cosas que corresponden. Si las casas están terminadas y la gente está pagando alquiler, entreguemos las casas. Incluso, hay algunos barrios más que, aunque nos critiquen, los vamos a seguir entregando”, sentenció.

¿Qué dice la ley sobre los actos en veda?

El Código Electoral Nacional prohíbe, en su artículo 64 quater, la publicidad de los actos de gobierno durante los 25 días previos a la elección.

“Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”.

Además, la ley determina que el incumplimiento de este artículo será sancionado y prevé penas de inhabilitación de entre 1 y 10 años para el ejercicio de cargos públicos a los funcionarios que “autorizaren o consintieran la publicidad y propaganda de actos de gobierno en violación de la prohibición”.

Si bien el Código Electoral establece la prohibición para la celebración de las PASO y la elección general, sin hacer referencia a la segunda vuelta, la Cámara Nacional Electoral definió, en una acordada publicada el 26 de octubre último, la vigencia en el balotaje de la prohibición de la publicidad y propaganda de los actos de gobierno. De este modo, la veda comenzó a regir el pasado 25 de octubre.

¿Uñac en un eventual gabinete de Massa?

Luego de que medios nacionales ubicaran al gobernador de San Juan como posible ministro de un eventual gabinete de Sergio Massa, posicionándolo al frente de las carteras de Minería o del Interior, este diario lo consultó sobre esa posibilidad y el mandatario fue contundente en su respuesta.

“Estamos trabajando para que Sergio Massa pueda ganar las elecciones el próximo 19 de noviembre. En algún momento se mencionó mi nombre, pero en definitiva la idea es defender los intereses de San Juan en el Congreso”. Además, destacó la posibilidad de que muchos sanjuaninos puedan ser parte de la próxima gestión nacional, asegurando que eso “fortalece la posición de la provincia y nos permite mantener todos los logros alcanzados en el último tiempo”, enfatizó.