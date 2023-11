Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, cerró la visita que realizó en San Juan con un multitudinario acto en la sede central del Partido Justicialista de San Juan. El actual jefe de Gabinete nacional estuvo acompañado por todas las figuras partidarias de la provincia en el escenario ubicado dentro del salón de actos, y estuvo secundado por el presidente del partido, senador electo y actual gobernador, Sergio Uñac. Tanto Rossi como Uñac arengaron a la militancia y pusieron énfasis en todas las “mentiras” en las que incurrió Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza, en estos días de definición rumbo al balotaje en el que competirá junto a Sergio Massa el 19 de noviembre.

El compañero de fórmula de Sergio Massa, Rossi, inició su discurso afirmando que “lo que sucedió el 22 de octubre fue muy importante para todos los argentinos porque votaron al dirigente mejor preparado para presidir el país como es Sergio Massa, el que no miente y cumple con todo lo propone como es ratificar los valores por los que siempre luchamos como la educación pública, la salud pública, la democracia, movilidad social ascendente y el trabajo”.

Tras este inicio, el actual jefe de gabinete de la Nación arremetió contra Javier Milei al afirmar que “mientras tanto el otro candidato dijo en los debate que Bullrich era montonera y asesina, que ponía bombas en los jardines y que tenía sangre en sus manos. Dos días después se abrazó a ella y dijo que coincidían en un 95%. Es simple, compañeros, o mentía antes o lo hace ahora y la Argentina no precisa de un presidente mentiroso. Se abrazó con Macri que es el jefe de la casta. Lo único que los unifica es el discurso de odio que siempre caracterizó al antiperonismo que solo nos critican sin proponer”.

En la misma línea giró el discurso de Sergio Uñac quien dijo que “El 19 de noviembre se pone en evidencia la defensa de la universidad pública y la salud, que son banderas de este gobierno provincial y nacional. Como contracara tenemos una junta de dirigentes nacionales que los une más el espanto que el proyecto, que se criticaban hace poco hasta diciendo que ponían bombas o vender órganos. Ahora, de acá hasta el balotaje estamos dispuestos a dejar todo para construir el triunfo que Unión por la Patria merece”.

Además, Uñac aprovechó para meterse en el plano local al expresar que “vaya si hemos tenido elecciones este año en San Juan, así que Agustín por falta de ejercicio no vamos a fallar. Asumimos un resultado negativo el 2 de julio, pero nos repusimos el 13 de agosto, en las PASO, y el 22 de octubre en las generales. Los sanjuaninos vamos a saber valorar qué país queremos que nos sirva de plafón para construir el San Juan que queremos, por eso el balotaje no es una elección más porque ponemos a disposición defender la obra pública, infraestructura vial, deportiva y de salud. No importa si no tenemos el gobierno provincial para el próximo, ya que todos acá sabemos que en el 2027 lo recuperaremos con la mejor compañera o compañero, como supimos hacerlo con José Luis Gioja”.

“De acá al balotaje, compañeros, nos queda un trabajo de militancia de base. Tengan en cuenta que lo único disruptivo que le quedó a Javier Milei fue el peinado”.

