Ska-P, el público argentino y algunos tips para perdurar como banda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Ska-P desembarcará de nuevo en la Argentina para retomar el lazo con el público local al que el guitarrista José Miguel “Joxemi” Redin presenta contando que "canta hasta los solos de guitarra, eso no se vio en ningún lado".



"El público latinoamericano es más pasional que el europeo, pero en la Argentina se cantan hasta los solos de guitarra, eso no se vio en ningún lado", resalta "Joxemi" a Télam.



Y con humor, esboza: "Cuando uno va a la Argentina, le tienen que informar que además del glaciar Perito Moreno y las cataratas del Iguazú, tiene que ver al público argentino. Están al mismo nivel”.



En esa veta, el músico español abunda que “a veces es difícil de creer que el público y una banda que lleva más de 20 años tocando y que tocó miles de veces los mismos temas la pase bien, pero eso es sencillo en la Argentina".



Tras tocar a beneficio de los trabajadores de Fasinpat (ex Zanon) y en el festival Rock en Baradero, Ska-P volará a España y a fines de marzo volverá a Sudamérica para presentarse el 20 en el Hipódromo de Santiago de Chile y el 22 en el festival Jamming de Girardot, Colombia.



El histórico guitarrista de la banda repasa en diálogo con Télam que una de las claves para mantenerse juntos y componiendo después de 26 años es “espaciar los tiempos de gira” y agrega: “Hay que respetar un espacio vital para la vida de las personas”.



Ska-P se formó en 1994 y resume el músico: “Durante los primeros 12 años tocamos sin parar hasta que el grupo agarró vuelo. Después la banda estalló, habían cambiado las prioridades y algunos compañeros tuvieron hijos. Era difícil tocar como antes”.



El combo integrado también por PulPul, Julio Cesar Sánchez, Kogote e Ivan Guevo, se tomó dos descansos, el último de 2014 a 2019, cuando volvió a los escenarios con “Game over”:



“El cuerpo nos pide tocar pero otro secreto para perdurar es no estar de gira mucho tiempo”, confiesa Joxemi.