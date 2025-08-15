El hombre de 29 años que el 2 de diciembre de 2024 intentó secuestrar a una niña en la Plaza Hipólito Yrigoyen, en Capital, fue sobreseído por el juez de Flagrancia, Carlos Lima. La decisión incluye que siga privado de su libertad en la Central de Policía, para luego ser trasladado a un hospital público (a definir entre el Marcial Quiroga o el Lanteri), donde recibirá tratamiento psiquiátrico durante 90 días bajo custodia permanente.

La medida se basa en los informes periciales que confirman que el acusado padece trastorno de bipolaridad y síndrome de abstinencia por consumo crónico de drogas. El magistrado consideró que su estado de salud mental y las adicciones que arrastra desde hace más de 15 años requieren intervención médica urgente. “Este es un caso en el que la salud debe primar por sobre el proceso judicial”, sostuvo Lima durante la audiencia.

Publicidad

El hecho que originó la causa ocurrió cuando el imputado intentó arrebatar a la menor de los brazos de su abuela mientras estaban en un vehículo en movimiento. Fue detenido portando una valija con ropa y un cuchillo, y mostró un comportamiento errático que hizo sospechar a la policía que estaba bajo los efectos de estupefacientes.

Durante la investigación, su defensa solicitó que fuera declarado inimputable por atravesar un brote psicótico, mientras que Fiscalía reclamó prisión preventiva. El informe de diciembre de 2024 indicó que el acusado comprendía la criminalidad de sus actos solo cuando estaba medicado, pero su escasa adherencia a los tratamientos generaba alto riesgo de reincidencia.

Publicidad

En los ocho meses que lleva detenido, las autoridades policiales registraron en él “conductas compatibles con síndrome de abstinencia”, con episodios de intranquilidad y problemas de sueño. La defensa insistió en que la patología dual del acusado (adicción y bipolaridad), y exige un abordaje especializado. “Es urgente que sea derivado a un centro de salud mental, cada día que pasa agrava su cuadro”, declaró su abogado defensor.

Pese a la oposición de la Fiscalía, el juez resolvió este jueves el sobreseimiento y la internación. El Ministerio Público aún evalúa si apelará la medida.