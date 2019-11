Sobreseyeron al "Pata Medina" en una causa por "coacción agravada"

El detenido ex titular de Uocra La Plata Juan Pablo “Pata” Medina fue sobreseído de una causa por coacción agravada y entorpecimiento del tránsito, al entender un juez de Garantías que no había "pruebas" que acrediten los dichos que pesaban en la acusación, confirmaron fuentes judiciales.



Según la denuncia radicada por dos empleados municipales, Medina, quien permanece preso por otras causas, había amenazado con “prender fuego la provincia” si algún juez ordenaba su detención, algo que según explicó hoy el abogado César Albarracín, el gremialista "nunca dijo".



También según estos dos funcionarios, "entre los días 25 y 26 de julio de 2017, personas no identificadas participaron de hechos de violencia consistentes en cortar las calles 44 entre 4 y 5, obstaculizando la libre circulación de bienes y personas, intimidando asimismo a la población con palos y piedras e instigando a los participantes a continuar cometiendo acciones delictivas", dice la resolución firmada por el juez.



El fiscal Álvaro Garganta pidió que el caso sea debatido en juicio oral, pero el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi aseveró que en el expediente existe una “ostensible orfandad probatoria”, y subrayó que los fiscales deben chequear las versiones que se publican en artículos periodísticos que luego son utilizados como fundamentos para iniciar causas y detener personas.



En su resolución, el magistrado dejó en claro para los fiscales que “la información periodística merece por parte del órgano fiscal una serie de diligencias tendientes a demostrar en el proceso investigativo la realidad de lo que la gráfica afirma como cierto, pero en modo alguno puede por sí solo servir para dictar la prisión preventiva de un acusado".



"Cuando el día 26 de septiembre (2017) se ordenó la detención de Juan Pablo Medina por parte de la justicia provincial y federal, hubo una cobertura mediática muy importante que llevaban la ejecución de esa detención, y en ese contexto se difundió que el 'Pata' dijo que si lo detenían iba a prender fuego la provincia", explicó a Télam el abogado defensor del ex dirigente gremial.



Agregó que esa misma mañana, Medina dio dos discursos a sus seguidores (en el balcón en donde funcionaba la Uocra La Plata) y varias notas periodísticas.



"En un momento, un portal difundió esa noticia falsa y rebotó en todos los medios, y en función de todas esas publicaciones periodísticas sobre esos dichos, se formó una nueva causa en el foro provincial por coacción agravada", relató el defensor.



Albarracín agregó que a Medina se lo detuvo por esa causa a principio de octubre 2017, y estuvo preso hasta diciembre de ese año, y que "siguió la investigación, pero con la única prueba que eran recortes de diarios", por lo que se determinó que se trató de una noticia falsa, o una “fake news”.



"Pedimos ante el juez que se chequee la fuente o se llamen testigos o audios o grabaciones, que es lo que el fiscal Garganta quiso conseguir por dos años. Hubo una periodista que había expresado que escuchó esa frase, pero ni ella ni nadie pudo mostrar audios o demostrar que Medina haya dicho eso, en realidad es porque nunca ocurrió", apuntó.



El ex secretario general de la Uocra La Plata permanece detenido en el penal de Ezeiza por asociación ilícita y lavado de activos, y por instigación a la coacción, en el contexto de dos causas que se tramitan en juzgados de La Plata y Quilmes.