Sofi Martínez fuera de MasterChef Celebrity: detalles de su salida

El 5 de enero de 2026, a las 23:59 horas, Sofi Martínez se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity. En una jornada donde el desafío principal consistió en preparar mollejas, la participante no logró convencer al jurado y debió abandonar la competencia de Telefe. Su plato final fue una picada de mollejas, zanahorias, papas y batatas, servida con una mayonesa de ajo y albahaca.

Al momento de su partida, el jurado le dedicó sentidas palabras. Donato De Santis remarcó que todos los que pasan por el certamen dejan una marca y que ella no fue la excepción. Por su parte, Damián Betular destacó su compromiso y celebró que se haya animado a involucrarse cada vez más con la cocina, mientras que Germán Martitegui valoró su crecimiento y perfil competitivo, confesándole entre risas: “Fue muy lindo tenerte acá, las primeras semanas pensaba que te estabas por ir todo el tiempo”. Asimismo, la conductora Wanda Nara subrayó que el programa permitió mostrar una faceta más personal de la periodista.

Publicidad

Visiblemente emocionada, Martínez tomó la palabra y explicó que, al venir del periodismo, “está acostumbrada a que el protagonista sea otro, y que MasterChef la obligó a correrse de ese lugar y aprender en el proceso”. Tras agradecer a la producción, se dirigió a sus compañeros con afecto: “Fue un viaje de egresados estar con ellos”.

La salida de la concursante se volvió tendencia en redes sociales, donde circularon numerosos memes e impresiones de los usuarios. En X, se leyeron comentarios como: “Una vez que veo el programa, echan a la más capa”, “¿Por qué la critican? A mí realmente me cae muy bien”, “Ahora que se fue, no lo voy a ver más” y “No entiendo cómo festejan que se haya ido justo ella”. Finalmente, la periodista dejó su delantal negro en la estación y abandonó definitivamente las cocinas.