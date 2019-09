Sol Pérez: incidente hot, broma de mal gusto y críticas por su vestido

La panelista vivió una agitada noche en la entrega de los Martín Fierro de cable.

Sol Pérez vivió una noche de terror en los Martín Fierro de Cable.

Se entregaron los Martín Fierro de cable y Sol Pérez fue una de las grandes protagonistas de la noche, ya que sufrió una broma de mal gusto, tuvo un blooper hot con su look y la criticaron fuertemente por su vestido.

La conductora se presentó feliz a la celebración, donde estaba nominada por el programa Online, que se emite por KZO y conduce junto al periodista Luis Piñeyro, y el primer gran incidente en el que se vio envuelta fue cuando ella mostraba su outfit junto a los panelistas de La Jaula de la Moda.

Sol hizo una pequeña pasada, pero cuando volvió a su lugar para seguir conversando con los diseñadores, Medina Flores intentó acomodarle el vestido. Y no calculó bien: lo corrió de más, y la panelista de Involucrados quedó expuesta ante las cámaras.

“Me lo tomé normal porque ya estoy acostumbrada a que me pasen cosas”, opinó Sol y agregó que no cree que Medina Flores le haya corrido el vestido a propósito.

La segunda mala experiencia que vivó en el Hotel Panamericano fue en la cena de la ceremonia. El plato principal consistía en un trozo de queso y remolacha y como a ella no le gusta este último alimento, la dejó. Y entre premio y premio, se levantó para saludar a unos conocidos y una productora se le acercó para decirle que tenía manchado el vestido.

Por

eso, aseguró que se tuvo que quedar sentada durante toda la noche porque le

daba vergüenza caminar con el vestido tan sucio, y que encima, el color de la

mancha parecía de “menstruación”.

“Fue tremendo… parecía como si me hubiese venido… Dije ‘qué mala suerte que tengo si yo no como remolacha’. ¡¡No lo podía creer!!“, sostuvo la ex chica del clima. Y agregó: “Me quería morir. Dije ‘¿cómo me voy de acá sin que nadie diga que me vino y soy una sucia?‘”.

Por último, Sol causó sensación con su look: un vestido verde lima con un tajo lateral profundo y con detalles de plumas. Fue realizado por la diseñadora rosarina Eliana Dreses e inspirado en la influencer española Jessica Goicoechea, quien lució el diseño de la marca Ze García Atelier hace un mes en el festival Starlite.

Jessica Goicoechea con el vestido en el que se inspiró Sol.

Ese gesto le valió acusaciones de plagio por parte de Mariano Caprarola, quien también la llamó “groncha” y luego salió a disculparse.

“Es un vestido inspirado en otro vestido. Vi la foto y pedí que me lo hicieran parecido. Estoy re contenta con el resultado. Acá les cuesta abrir la cabeza y van todos de negro, azul y blanco. Siguen usando transparencias que es (una tendencia) de hace un millón de años. Pero bueno, cada uno usa lo que se siente cómodo y lo que quiere“, sostuvo Pérez al respecto.

Y como cierre, Sol no ganó el Martín Fierro, ya que la terna por Mejor Magazine quedó en manos de Flor de la Ve.

