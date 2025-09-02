PAMI ofrece a sus afiliados con movilidad reducida la posibilidad de acceder a una silla de ruedas gratuita que se adapte a sus necesidades médicas específicas. El trámite puede ser realizado por el propio afiliado, un familiar, representante o el médico autorizado en el sistema de Orden Médica Electrónica.

Para solicitar la silla de ruedas, los usuarios cuentan con diferentes opciones: pueden hacerlo por internet desde dispositivos como smartphones, tablets o computadoras, lo que facilita el acceso y agiliza el proceso. También está disponible la atención presencial en las agencias de PAMI, aunque se recomienda solicitar una cita previa en línea para evitar demoras.

Un aspecto clave para simplificar el trámite es que, si el médico puede emitir una Orden Médica Electrónica, el proceso se vuelve más ágil y no requiere trámites adicionales por parte del afiliado.

Pasos para obtener la silla de ruedas gratuita

Consulta médica: Acudir al médico de cabecera o especialista para certificar la necesidad de la silla de ruedas.

Recolección de documentación: Presentar la Orden Médica Electrónica. En caso de no contar con ella, se debe entregar Documento Nacional de Identidad, orden manual emitida por el médico y un resumen de la historia clínica que incluya peso y talla del afiliado.

Realización del trámite: Completar la solicitud por internet o acudir a la oficina de PAMI más cercana con toda la documentación. Para localizar la agencia, se puede consultar el sitio web oficial o comunicarse con la línea de atención al afiliado.

Una vez presentada la solicitud, PAMI evaluará la documentación y, si se aprueba el pedido, enviará una validación con los detalles para la entrega de la silla de ruedas.