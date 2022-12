¡Sorpresa! Cristiano Ronaldo se entrena en Real Madrid

Tras cuatro días de terminar su participación en el Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo fue tendencia. El atacante que rompió su vínculo con Manchester United volvió a quedarse con toda la atención de la prensa internacional. Eso, tras mostrarse entrenando en las instalaciones del Real Madrid. Con permiso del club, en solitario y con la vestimenta de la "Casa Blanca", el "Bicho" no deja de prepararse para lo que venga.

Después de quedar eliminados en el Mundial de Qatar 2022 en manos de Marruecos, el propio Ronaldo fue hasta las redes sociales para dejar un extenso mensaje a los fanáticos. Allí, se expresó por la tristeza que sintió en la Copa del Mundo, como así también enfrentó varios de los rumores que lo han enloquecido en el último tiempo. No obstante, verlo con la camiseta del Real Madrid emocionó a más de uno.

Palabras de Cristiano Ronaldo

"Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso para Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo era mi mayor sueño. Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 presencias que anoté en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Dejé todo en el campo", dijo en Cristiano en las redes.

Además, CR7 redactó: "Nunca le di la cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño. desafortunadamente, ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar en caliente. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante. Siempre fui una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país".

"Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias Portugal. Gracias, Catar. El sueño fue hermoso mientras duró... Ahora toca ser un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones", sentenció el atacante galo. Claramente no ha pasado un gran 2022, pero no se dará por vencido. Por lo que se pudo apreciar en sus palabras, desea continuar en lo más alto y demostrar su fortaleza una vez más.