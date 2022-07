¡Sorpresa! Fue cuatro veces campeón de la Fórmula 1 y anunció su retiro

Algunas horas atrás, una estrella de la Fórmula 1 comunicó que se retirará de las pistas en estas semanas. Claramente la noticia sorprendió a más de un fanático en el mundo del automovilismo, teniendo en cuenta todo lo que ha conseguido. Corrió 289 grandes premios, logró 57 poles, tuvo 53 victorias y 122 podios en su carrera. Se trata de Sebastian Vettel, quien supo ser cuatro veces campeón del mundo.

En su cuenta personal de Instagram, Vettel comentó lo siguiente: “Estoy aquí mi retiro de la Fórmula 1 para el final de la temporada 2022. Probablemente debería comenzar con una larga lista de personas a las que agradecer ahora. Pero siento que es importante explicar las razones detrás de mi decisión”. Sin duda alguna, este comunicado atrapó la atención de todos y estremeció a sus fanáticos de inmediato.

“Me encanta este deporte Ha sido central en mi vida desde que tengo memoria. Pero así como hay vida en el camino, también hay vida fuera del camino. Ser piloto de carreras nunca ha sido mi única identidad. Creo mucho en la identidad por quiénes somos y cómo tratamos a los demás en lugar de lo que hacemos. ¿Quién soy? Soy Sebastian, padre de tres hijos y esposo de una mujer maravillosa”, resaltó también el expiloto de Ferrari.

”Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los aficionados, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula 1 no podría existir. La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en ello. A final del año quiero tomarme algo más de tiempo para reflexionar en qué me voy a centrar a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia”, sentenció Sebastian Vettel.

Elogios por su carrera en la Fórmula 1

A su vez, el director del equipo, Mike Krack, hizo foco en las cualidades que tiene el alemán: “Sebastian es un excelente piloto, rápido, inteligente y estratégico, y por supuesto vamos a echar de menos esas cualidades. Sin embargo, todos hemos aprendido de él, y el conocimiento que hemos obtenido al trabajar con él seguirá beneficiando a nuestro equipo mucho después de su partida”.