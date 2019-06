Su hija necesita una cirugía para vivir, pero la prepaga no entrega las prótesis

El pasado sábado 6 de abril, una familia sanjuanina que se dirigía con destino a Córdoba sufrió el vuelco de su automóvil sobre Ruta Nacional 77 a 45 kilómetros de la localidad Los Tellos, en la provincia de La Rioja.

Si bien las cinco personas pudieron salvar su vida, quedaron con diferente grado de lesiones. La peor parte se la llevó Desireé Milagros Rodríguez Illanes, de 10 años, quien en uno de los tumbos que dio el rodado salió despedida del habitáculo y sufrió múltiples traumatismos con la fractura de cinco costillas, los dos húmeros, lóbulo occipital derecho, mandíbula superior e inferior derecha, además de tres vértebras dorsales.

Desde el lugar del accidente hasta el Hospital de la Madre y el Niño, el traslado duró cuatro horas y media. Lo peor es que a Desireé nunca la inmovilizaron, lo que agravó su situación, según le contó a DIARIO HUARPE la mamá de la niña, Mónica Illanes.

“Así fue que las costillas hicieron contusiones pulmonares, por eso mi hija estuvo 37 días internada en Terapia Intensiva en La Rioja. Allá me dijeron que el daño medular era irreversible, así que no va a poder volver a caminar”, añadió.

Una vez que la salud de la nena se estabilizó, la obra social Sancor Salud no autorizó el traslado en avión, por lo que debieron traerla en ambulancia desde la provincia norteña a San Juan. “Fueron cinco horas y media operada, en una camilla, saltando todo el tiempo en la camilla”, relató Illanes.

Una vez en la provincia, la lucha de esta pequeña y de su mamá no tiene fin. “Nos vinimos de La Rioja supuestamente con todo bien, pero acá el neurólogo le hizo una resonancia y descubrió que uno de los tornillos que tiene mi hija en la prótesis de la columna está al lado de la arteria aorta y es súper peligroso. Estoy luchando con la obra social Sancor Salud porque no autoriza una prótesis nueva. Entonces ella quedó con una parálisis, además una de las vértebras está invadiendo el canal medular. Es una bomba de tiempo, eso no entiende la obra social. Un mal movimiento o cualquier cosa puede provocarle que se reviente la arteria”, dijo angustiada.

Por eso es que Desireé, que continúa internada en el Hospital Argentino, necesita una cirugía urgente para corregir la prótesis de su columna antes de que sufra una lesión que incluso podría acabar con su vida.

“El tornillo de la prótesis está al lado de la arteria aorta, es como tener un clavo al lado de un globo. Entonces, no sé por qué la obra social tiene tanta burocracia. Está jugando con la vida de mi hija”, subrayó Mónica, entre lágrimas.

La mamá de Desireé pidió las prótesis de la placa de contención para la columna y una vértebra, que reemplazarán a la que actualmente invade el canal medular de la niña, pero todavía Sancor no autoriza la entrega. “Necesito una solución concreta. Estoy desesperada”, finalizó Illanes.