Subió 71% el financiamiento en el mercado de capitales en 2019, hasta $325.943 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El financiamiento acumulado en 2019 en el mercado de capitales subió 71% y ascendió a $325.943 millones, mientras que los valores negociados en diciembre alcanzaron los $ 33.596 millones, con un avance de 3% mensual y 141% interanual, informó hoy la Comisión Nacional de Valores (CNV).



En la medición anual de 2019, se destacaron las subas en los montos negociados de Cheques de Pago Diferido (CPD), con un avance de 151%; Obligaciones Negociables (ON), con un aumento de 85%, y Fondos Comunes de Inversión Cerrados (FCIC), que se incrementaron 301%.



En tanto, los pagarés avalados mostraron una suba de 42%; mientras que Fideicomisos Financieros (FF) y acciones registraron una caída nominal de 3% y 69%, respectivamente.



La medición de diciembre contabilizó 22 emisiones de ON por 15.411 millones de pesos (46% del financiamiento total), entre las que resaltan las emisiones de YPF y Pan American Energy Argentina, por 4.022 millones y 2.743 millones de pesos, respectivamente.



También se destacaron las emisiones de Banco BBVA Argentina por 1.967 millones de pesos, John Deere Credit Compañía Financiera (1.717 millones) y Arcor por (1.654 millones).



Asimismo, dentro de ese grupo se registraron 3 colocaciones de ON PyME CNV y 3 ON Simples por un total de 284 millones de pesos.



Por otra parte, los instrumentos PyME acapararon el 38% del financiamiento en diciembre (12.164 millones de pesos negociados en CPD, 329 millones por facturas de crédito electrónicas (FCE) y 107 millones a través de pagarés avalados, siendo los CPD el instrumento más dinámico, con una variación interanual de 139%.



Además, se colocaron 11 FF por un total de 3.141 millones de pesos (9% del financiamiento total) y TGLT S.A. emitió nuevas acciones por un monto de 2.444 millones (7% del total).



En relación con los costos de financiamiento en pesos, se observaron disminuciones en todos los instrumentos: la Tasa Interna de Retorno (TIR) promedio de los FF se ubicó en 52,7% (-0,8 puntos porcentuales respecto del mes anterior) y la de ONs en 48,1% (-1,4 puntos porcentuales).



Por último, la tasa promedio del mercado de CPD (44,9%) se redujo 6,7 puntos porcentuales en términos intermensuales, la de Pagarés en pesos (51,1%) tuvo una disminución de 6,2 puntos y la de FCE (55,2%) una caída de 0,9 puntos.