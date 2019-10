Súbita escalada en Medio Oriente: atacan petrolero iraní y EEUU envía refuerzos a Arabia Saudita

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Dos misiles alcanzaron hoy un buque petrolero iraní en el mar Rojo frente a la costa de Arabia Saudita, denunció Irán, en un nuevo incidente en la región en medio de altas tensiones entre Teherán y Washington y horas antes de que el Pentágono anunciara el envío de refuerzos militares al reino árabe para protegerlo de ataques iraníes. No hubo comentarios ni mucho menos una reivindicación del ataque por parte de Arabia Saudita, cuya producción de crudo se vio recortada a la mitad el mes pasado por un ataque contra instalaciones petroleras que Estados Unidos atribuyó a Irán, una acusación rechazada por Teherán. Horas después del ataque al petrolero iraní, el Pentágono anunció que enviará varias decenas de aviones de combate más así como otras aeronaves y un sistema de defensa antiaéreo a Arabia Saudita para proteger a su aliado árabe de potenciales ataques de Irán, su gran adversario regional, como el del mes pasado. El vocero del Pentágono dijo que Estados Unidos desplegará en Arabia Saudita dos escuadrones más de cazabombarderos, otros aviones, dos baterías de misiles Patriot y un sistema de defensa antimisiles conocido como Thaad, y que este esfuerzo exigirá el envío de 1.800 efectivos adicionales a la petromonarquía. "El secretario (de Defensa) Mark Esper informó al príncipe heredero saudita, Mohamed Bin Salman, del despliegue de tropas adicionales para garantizar y mejorar la defensa de Arabia Saudita", dijo el portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, en un comunicado. El vocero explicó que este nuevo despliegue sumado a otros anteriores forma parte de la respuesta de Estados Unidos al ataque contra una planta de procesamiento de petróleo y yacimientos de crudo en el este de Arabia Saudita del 14 de septiembre. Ese ataque se sumó a otros incidentes ocurridos en la región desde mayo pasado, incluyendo misteriosos ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz, en la boca del golfo Pérsico -por donde pasa el 20% de la producción mundial de petróleo-, que Washington también atribuyó a Irán, que lo negó. Todos los incidentes ocurrieron luego de que que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara unilateralmente a su país del acuerdo nuclear con Irán en 2018 e impusiera este año duras sanciones económicas contra Teherán. "Este incidente, si se confirma que fue un acto de agresión, es altamente probable que sea parte de una narrativa más amplia de deterioro en las relaciones entre Arabia Saudita, Estados Unidos e Irán", dijo la firma privada de seguridad marítima Dryad Maritime. En un comunicado, la empresa advirtió que "es probable que la región, habiendo permanecido estable el mes pasado, enfrente otro periodo de crecientes amenazas marítimas, al continuar la disputa geopolítica iraní y saudita". La TV estatal iraní dijo que la explosión dañó dos depósitos a bordo del barco petrolero y causó un derrame de crudo en el mar Rojo cerca del puerto saudita de Yeda. El derrame fue luego controlado, informó la agencia de noticias estatal iraní IRNA. La agencia de noticias, que citó a la Compañía Nacional de Petroleros Iraní, identificó el buque como el Sabiti. El barco encendió sus dispositivos de rastreo a media mañana en el mar Rojo, y se ubicaba entonces a unos 130 kilómetros al suroeste de Yeda, según datos del portal especializado MarineTraffic.com. El barco llevaba alrededor de 1 millón de barriles de crudo, según un análisis de la firma Refinitiv. Imágenes difundidas por el Ministerio de Petróleo de Irán no mostraron daños visibles en el puente de mando, aunque no se veían los costados del barco. Imágenes satelitales del área tampoco mostraban humo, informó la cadena CNN. La última vez que el Sabiti había encendido su dispositivo de rastreo fue en agosto cerca de la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas. Los petroleros iraníes apagan sus rastreadores por las sanciones de Estados Unidos contra el tráfico de petróleo de Irán. "El petrolero sufrió daños en su casco cuando fue alcanzado por misiles a 60 millas (96 kilómetros) de la ciudad portuaria saudita de Yeda", informó IRNA. La agencia no dijo de quién sospechan las autoridades iraníes como autores del ataque. El vocero de la Cancillería iraní, Abbas Mousavi, describió el hecho como un "ataque" cometido por aquellos involucrados en "aventuras peligrosas". En un comunicado, Mousavi dijo que el Sabiti fue atacado dos veces en el espacio de media hora y que una investigación estaba en marcha. El crudo del tipo Brent, de referencia en Europa y Argentina, subió más de un 2% y llegó a unos 60,40 por barril tras el ataque.