Sueña con conocer a Diego y le puso a sus hijas Mara y Dona

Todo comenzó cuando él era un pibe. Con apenas 8 años y en pleno mundial de Italia 90, Walter Rotundo comenzó con el sueño de conocer a Diego Armando Maradona. Según contó verlo llorar al “Diez” lo cambió. Ese gesto despertó un sentimiento de cariño hacia él. Pasaron 21 años y al nacer sus hijas las bautizó como Mara y Dona. El hombre hoy tiene 37 años y ellas 8 años cada una.

“Entre los mundiales del 90 y 94 me enteré de que un tipo -no me acuerdo quién- le había puesto a sus hijas esos nombres. Y desde ese momento me dije a mí mismo que cuando tuviera hijas iba a hacer lo mismo”, dijo Walter.