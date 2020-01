Sujarchuk dijo que "la deuda que contrajo Vidal fue para pagar gasto corriente"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente del partido bonaerense de Escobar, Ariel Sujarchuk, dijo hoy que “la deuda que contrajo (la ex gobernadora María Eugenia) Vidal fue para pagar gasto corriente” y destacó que el actual mandatario provincial, Axel Kicillof, “empezó un proceso de desendeudamiento”.



Sujarchuk dijo a la radio AM 990 que los compromisos que contrajo Vidal fueron “para pagar gasto corriente, y así fue año tras año, donde la gestión fue tomando cada vez más deuda”.



“Fuimos una oposición muy responsable, dimos gobernabilidad a la ex gobernadora, le facilitamos llevar adelante su proyecto político, aún no compartiendo muchas cuestiones, pero entendemos que el que gobierna conduce y la oposición medianamente tiene que dar las herramientas para que, en el caso de Kicillof, que ganó con más del 50 por ciento de los votos, pueda llevar adelante su política pública”, resumió el intendente.



Además, Sujarchuk señaló que “hay una decisión política del presidente (Alberto Fernández) de ponerle un freno de mano al ajuste y empezar a buscar mejorar el ingreso de los argentinos” con "tres componentes claros: el trabajo, mejores ingresos y menor costo de vida”.



Según el jefe comunal, “las noticias pasan ahora por cómo se defiende el bolsillo de los argentinos en lugar de explicar porqué se hicieron tarifazos impagables”, pero advirtió que “hay mucho por hacer", porque aún existe "una inflación enorme y un arrastre importante para este año”.



Por otra parte, Sujarchuk apuntó que para que los Precios Cuidados tengan éxito “se necesita el apoyo de la estructura institucional de los municipios, de manera de defender el bolsillo de los argentinos”, y en ese sentido explicó que “hay una coordinación entre estado nacional, provincial y municipal”.