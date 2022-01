Suman vacunas de calendario a centros Covid para inocular a niños antes del inicio de clases

El presidente Alberto Fernández pidió vacunar a la mayor cantidad posible de niños para que el Ciclo Lectivo 2022 sea presencial. En San Juan tomaron la posta y desde el Ministerio de Salud Pública idearon una estrategia para llegar a esa población con las vacunas de calendario, algo que también mostró una merma debido a la pandemia por coronavirus. Desde esta semana incorporaron estas dosis en los 20 vacunatorios para que el chico que vaya a inocularse contra el Covid-19 pueda recibir la que le esté faltando y sea obligatoria.

El jefe de Inmunización, Fabio Muñoz, comentó a DIARIO HUARPE que esta semana iniciaron con la colocación de la doble viral. La misma está destina a mayores entre 18 a 56 años. Sin embargo, desde el próximo lunes comenzarán con las correspondientes para los niños.

El funcionario aclaró que los pequeños pueden colocarse la del Covid y la del calendario de manera simultánea. Esto no le va a generar ninguna complicación en su sistema inmunológico. Destacó que los padres podrán optar en caso de que solamente quieran las del calendario y no así la de coronavirus, aunque tratarán de convencerlos para que los inoculen contra el virus y en el supuesto de que tengan miedos o dudas buscarán aclarárselas.

Los grupos etarios en donde hay menos chicos vacunados con las dosis obligatorias son los que tienen 18 meses y 5 años. Esta última edad es la que más preocupa a las autoridades debido a que son menores que están a punto de ingresar al jardín de infantes o a primaria. Por lo tanto, creen fundamental avanzar con este sector.

Las vacunas estarán dispuestas en todos los centros que funcionan en la provincia y en los dispensarios de salud. Por el momento, será el mismo personal abocado a Covid los que deberán inocular a los chicos que quieran suministrarse otras dosis. Con el paso del tiempo irán viendo si es necesario sumar más agentes sanitarios, pero por ahora será de esta manera. En algunos lugares extenderán el horario hasta las 20.

Vacunación Covid

Falta 23%

Un dato que alarma es la cantidad de niños que todavía no iniciaron su esquema de vacunación. De 130.000 contemplados inicialmente en el universo de 3 a 11 años hay un 23% que no fue vacunado. Esto representa cerca de 30.000 menores. Desde Salud Pública dijeron que puede ser por las vacaciones que los chicos no hayan podido asistir a los centros, pero piden a los padres que los lleven cuanto antes. “Honestamente, no sabemos por qué no llegaron, no podemos dar una explicación certera”, relató Muñoz.

15.000 adolescentes sin vacunar

En el sector comprendido entre los 13 a 17 años restan vacunar a 15.000. Esto representa cerca del 17,44% de los 86.000 que estuvieron contemplados al comenzar el programa de vacunación. Este grupo también es clave debido a que están en edad escolar.

Dato

Las clases comienzan el próximo 2 de marzo, aunque los centros de vacunación seguirán habilitados.