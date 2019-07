Susana Giménez abrió su programa con un sketch lleno de famosos y un show musical

Susana Giménez abrió su programa con un sketch lleno de famosos (Video: “Susana Giménez” – Telefe)

Tal como lo venía anunciando desde hacía meses, Susana Giménez volvió a la pantalla de Telefe con su programa el domingo pasado. Y, en el arranque del ciclo, presentó un sketch lleno de famosos que jugaba con su supuesta candidatura a la presidencia.

El primero en aparecer junto a la diva fue Ricardo Montaner, quien le marcó que era una de las favoritas en las encuestas. Enseguida, Paula Chaves, como especialista en redes sociales, le confirmó que #Susana2019 era trending topic en Twitter.

Enseguida, mientras Ricardo le daba una réplica del bastón de mando para que practique y Susana reclamaba su banda, entró La Sole Pastorutti con un grupo de músicos, que interpretaron el tema “Susana, ya llegó”, el mismo que usa la diva en la apertura de su programa, pero con una letra cambiada que decía: “Susana, ya ganó”.

Susana en el sketch junto a Lizy Tagliani, su nueva peluquera (Foto Susana Giménez) Susana en el sketch junto a Lizy Tagliani, su nueva peluquera (Foto Susana Giménez)

En ese momento entró Jorgelina Aruzzi, para decirle que tenía que ir a descubrir un busto en la plaza, pero la diva creyó que tenía que hacer un topless. Entonces, la actriz le dijo que su peluquero personal, Miguelito Romano, no iba a ir a asistirla, pero que le había mandado una peluquera “barata”. ¿Quién? Lizy Tagliani, quien entró con sus tijeras en mano.

Luego, Aruzzi le presentó a su nuevo guardaespaldas, que no era otro que Juan Minujin, y le dijo que él la acompañaría a una conferencia de prensa. Después de hacer unos guiños con el actor, que hizo referencia a su costumbre de llevar su vino favorito en el baúl del auto, Susana recibió gustosa la idea de cambiar el “timbreo” por llamados telefónicos en los que la gente que conteste diga: “¡Hola Susana!”.

Ya en la conferencia de prensa, Roberto Funes Ugarte le preguntó cuál iba a ser su primera medida y Susana respondió: “Agrandar bien el escritorio, porque quiero llenarlo de teléfonos para poder hablar con la gente”.

Después, Marta Minujin, detrás de una máscara, le dijo que necesitaba ser “multidirecional”. “Tenés que vivir en el arte”, dijo antes de que el guardaespaldas la hiciera retirar del lugar.

Entonces, Luis Novaresio dijo que había llegado el momento de “la primicia” y preguntó: “¿Podemos saber candidato a vicepresidente?”. La fórmula es “Giménez-Giménez”, dijo la diva. En ese momento, Vicky Xipolitakis preguntó si hablaba de La Mona, pero Susana le dijo que se refería a su hermano, Patricio Giménez, quien estaba sentado junto a los periodistas.

Tras esto, Vicky preguntó quién iba a ser su Ministro de Economía. Y Susana explicó: “Una mujer, porque cada vez que un hombre me manejó la economía me salió todo mal”.

El musical de Susana Giménez, al ritmo de “Cambalache” (Video: “Susana Giménez” – Telefe)

Luego Novaresio quiso saber qué mundo se imaginaba para gobernar, teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional. Y esto dio pie al tan esperado musical de Susana. Así, cantando la letra de Cambalache y rodeada de tangueros y acróbatas, la diva bailó acompañada por Flavio Mendoza.

“Y si, es un cambalache”, reconoció Susana antes de continuar con la conferencia de prensa. Entonces apareció una mujer llamada Mirtha, que le dijo: “No soy periodista, soy una ama de casa que te sigo hace treinta años. Quería saber cómo vas a repatir tu tiempo…”. “Yo también estoy pensando eso”, respondió la diva.

Entonces la mujer insistió: “¿Cuando volvés al programa de televisión?”. “Creo que ahora”, dijo Susana abriendo su escritorio cual si fuera una puerta y saliendo al al estudio con el tema: “Detrás de todo solo hay una mujer”.

Para su primer programa, Susana eligió un vestido negro al cuerpo a la rodilla, con mangas en paillette en color dorado y escote rectangular. Completó su look con stilettos negros, con taco redondo en dorado. De accesorios, la diva optó sólo por un anillo doble también en dorado.

“Me da vergüenza. Me parece que me tengo que ir porque cada vez que falto un año me reciben así. Tengo que hacer un año sí un año no, para que me extrañen y me reciban así. Yo también los extraño mucho, de verdad. Cuando uno viaja mucho y va a países lejanos que no te conoce nadie… Me siento como una hormiga voladora. Digo: ‘¡Qué raro!’ y Mecha me dice: ‘Mamá, no te saludó a vos’. Porque yo saludó… Estás en la China, por ejemplo, y Mecha siempre me dice: ‘Mamá no te saludó a vos, me hacés pasar vergüenza, el tipo estaba hablando con otro y vos saludando‘. Yo me acostumbré a saludar a todo el mundo y me encanta y agradezco el amor, el afecto y la fidelidad durante tanto tiempo”, dijo Susana apenas abrió su programa.

Y luego aseguró que, en su temporada número 32 al frente de su programa, aún se sigue poniendo nerviosa en el debut. “Hoy me quedé un poco afónica de los nervios porque, aunque les parezca mentira, mis amigos me preguntan si estoy nerviosa y yo digo: ‘Sí, un poquito’. ‘Dale, ¿cómo vas a estar nerviosa’, me dicen. ‘Sí, te juro’. Uno está nervioso todavía”, confesó la Susana.

