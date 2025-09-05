En cada elección hay una pregunta que resuena en el ambiente político: ¿se nacionaliza o se provincializa? Según la intendenta de Capital, Susana Laciar, la respuesta está clara y “el resultado de las próximas legislativas estará fuertemente atado a la gestión local y provincial”.

Con la mira puesta en el futuro, Laciar recordó el pasado reciente en la nota que dió en radio Amanecer, y marco especialmente el "batacazo" que su equipo dio en Capital el 14 de mayo de 2023, cuando los vecinos decidieron "marcar otro rumbo después de 20 años". Este triunfo, sumado a los de departamentos como Santa Lucía y Rivadavia y el apoyo de Sarmiento, fue "la previa para el 2 de julio", fecha en que el pueblo sanjuanino eligió a Marcelo Orrego como gobernador. La intendenta hizo hincapié en el trabajo en equipo y el rol que cada integrante del espacio cumple, destacando que "nunca olvidemos por qué estamos, de dónde venimos, qué somos".

La jefa comunal se autodefinió como “una mamá, vecina, profesional, intendente”. Esta conexión con su comunidad es lo que, según ella, la motiva a trabajar cada día. "Nunca puedo olvidar qué es lo que me mueve a transformar esta ciudad que tanto me apasiona, donde crecí y crecieron mis hijos", expresó. Para Laciar, la política es un servicio que se construye desde el día a día, escuchando a los vecinos y resolviendo sus demandas, como la de la calle, la luz o la vereda, a las que calificó como "la obra pública que sirve", en contraposición a las "faraónicas o inservibles" de gestiones anteriores.

La intendenta también diferenció la gestión actual de la pasada, señalando que la administración de recursos se basa en la austeridad y el esfuerzo. "Con recursos que no salen de la maquinita de imprimir billetes, como lo hicieron durante estos 20 años", dijo, sino que provienen del esfuerzo de los propios vecinos. "Cuando ellos pagan su tasa de servicios y de coparticipación, que también es esfuerzo de los propios vecinos", enfatizó. Con esta filosofía, lograron hacer una administración austera, pero con "ganas de hacer mucho más", algo que solo es posible si se trabaja "juntos" y se acompaña al gobernador Orrego, quien también apuesta por la obra pública que resuelve problemas cotidianos.

Finalmente, Laciar apuntó a la importancia de tener representación provincial en el Congreso. Con su experiencia como exlegisladora nacional, sabe que es crucial que "esa voz debe ser escuchada", ya que "usualmente se escuchan las voces del conurbano cuando se llega a gobierno". Su discurso dejó en claro que la estrategia de su espacio es fortalecer la conexión con los vecinos y llevar la voz de San Juan a la arena nacional, demostrando que la verdadera transformación comienza desde lo local.