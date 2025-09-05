El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan, correspondiente al viernes 5 y sábado 6 de septiembre de 2025. Las condiciones previstas indican un período de estabilidad atmosférica, con ausencia de precipitaciones y cielos que tenderán a despejarse progresivamente.

Para la jornada del viernes 5 de septiembre, se anticipa un día con nubosidad variable. Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, evolucionando a parcialmente nublado por la tarde y finalizando con un estado algo nublado durante la noche. La probabilidad de precipitación será nula, con un 0% de chance de lluvias en los tres turnos. La temperatura marcará una amplitud térmica moderada, con una mínima de 7°C por la mañana, una máxima de 14°C en la tarde y descenderá nuevamente a 7°C durante la noche. El viento será moderado, con intensidades que oscilarán entre 13 y 22 km/h desde el sector noroeste por la mañana, rotando al noreste por la tarde y al sudeste durante la noche.

En cuanto al sábado 6 de septiembre, se espera un día caracterizado por el tiempo completamente despejado, a excepción de la madrugada que se presentará algo nublada. La probabilidad de precipitación se mantendrá en 0% para todos los turnos del día. Las temperaturas experimentarán una variación más amplia, con una mínima de 4°C en la madrugada, descendiendo a 2°C en la mañana. Posteriormente, se registrará un ascenso a una máxima de 16°C durante la tarde, para finalizar con 10°C en la noche. El viento se mantendrá leve a moderado, con velocidades entre 7 y 22 km/h. Su dirección predominante será del sudeste en la madrugada, rotando al noroeste por la mañana y estableciéndose en el noreste para la tarde y la noche. No se pronostican ráfagas de viento significativas para esta jornada.